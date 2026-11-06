Главные новости за 6 ноября. Сочи
Сочи занял третье место среди самых популярных направлений для бронирования отелей в России в ноябре 2026 года. На курорт приходится 10% заказов.
В Сочи завершили ремонт газопровода высокого давления на улице Альпийской, поврежденного в результате подвижки грунта 5 ноября. Деформация подземного стального трубопровода привела к утечке газа .
В Сочи по состоянию на 09:00 6 ноября работали 49 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 был в наличии на 14 АЗС, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 34.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 63-летней жительнице Новороссийска, осужденной за государственную измену. Среди объектов, сведения о которых женщина передавала украинской стороне, были военные объекты и корабли в Сочи.