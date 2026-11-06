В Сочи осудили двух бывших сотрудников ДПС за взятку
Центральный районный суд Сочи признал двух бывших сотрудников ДПС виновными в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Известно, что в декабре прошлого года подсудимые, являясь старшими инспекторами взвода №1 отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД в Сочи, остановили автомобиль под управлением местного жителя, которому указали, что у него есть признаки алкогольного опьянения. Водитель, в свою очередь, был уверен в своей трезвости и согласился пройти освидетельствование на месте. Инспекторы применили незаконно находящиеся у них неустановленные технические устройства, которые работают по принципу алкотестера, и убедили водителя в том, что его отстранят от управления автомобилем, так как результаты освидетельствования оказались положительными.
Фигуранты предложили водителю не привлекать его к ответственности, за что потребовали 100 тыс. руб. Мужчина передал им деньги, но в тот же день его супруга обратилась в дежурную часть и рассказала о произошедшем. Для проверки информации к месту службы подсудимых прибыли оперативные сотрудники службы собственной безопасности. Гришаков, понимая, что с собой у него есть деньги, полученные в качестве взятки, а также алкотестер неизвестного происхождения, привел в боевую готовность табельное оружие и, направив его на оперативников, скрылся, избавившись впоследствии от денег и незаконно находящегося при нем прибора.
Отмечается, что фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. Александра Гришакова и Олега Кияшко признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством). Гришаков также признан виновным по п.п. «а», «б», «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия из корыстной или личной заинтересованности), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Суд назначил Кияшко 7 лет лишения свободы, Гришакову — 9 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки — 1 млн руб. Оба лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти в правоохранительных органах РФ, на 6 и 7 лет соответственно. Приговор в законную силу не вступил.