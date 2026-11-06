В Сочи осудили двух бывших сотрудников ДПС за взятку

Фигуранты предложили водителю не привлекать его к ответственности, за что потребовали 100 тыс. руб. Мужчина передал им деньги, но в тот же день его супруга обратилась в дежурную часть и рассказала о произошедшем. Для проверки информации к месту службы подсудимых прибыли оперативные сотрудники службы собственной безопасности. Гришаков, понимая, что с собой у него есть деньги, полученные в качестве взятки, а также алкотестер неизвестного происхождения, привел в боевую готовность табельное оружие и, направив его на оперативников, скрылся, избавившись впоследствии от денег и незаконно находящегося при нем прибора.