Суд оставил в силе 13-летний приговор за передачу данных об объектах в Сочи
Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 63-летней жительнице Новороссийска, осужденной за государственную измену. Она проведет 13 лет в колонии общего режима. Среди объектов, сведения о которых женщина передавала украинской стороне, были военные объекты и корабли в Сочи, сообщили в суде.
В апреле Краснодарский краевой суд признал женщину виновной в передаче этих данных организации, подконтрольной Службе безопасности Украины. Осужденная работала судовым поваром на плавучем кране. Защита обжаловала приговор, оспаривая квалификацию преступления и строгость наказания, однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
По данным суда, сведения касались объектов Вооруженных сил России и кораблей Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Деятельность женщины выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.