Суд оставил в силе 13-летний приговор за передачу данных об объектах в Сочи

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор 63-летней жительнице Новороссийска, осужденной за государственную измену. Она проведет 13 лет в колонии общего режима. Среди объектов, сведения о которых женщина передавала украинской стороне, были военные объекты и корабли в Сочи, сообщили в суде.