Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для бронирования отелей в ноябре
Сочи занял третье место среди самых популярных направлений для бронирования отелей в России в ноябре 2026 года. На курорт приходится 10% заказов, следует из рейтинга, составленного сервисом бронирования Твил.ру.
В среднем туристы планируют останавливаться в сочинских гостиницах на пять ночей. Стоимость одной ночи составляет 2,62 тыс. руб. По этому показателю город оказался одним из наиболее доступных направлений первой десятки.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 20% ноябрьских бронирований. Второе место заняла Москва с долей 14%. В первую пятерку также вошли Анапа и Красная Поляна. Средняя стоимость ночи в отелях этих курортов составляет 4,68 тыс. и 4,767 тыс. руб. соответственно, а средняя продолжительность поездки — три ночи.
В десятку наиболее востребованных направлений для гостиничного отдыха также попали Краснодар, Ялта, Казань, Геленджик и Майкоп. Самая высокая средняя стоимость ночи среди участников рейтинга зафиксирована в Майкопе — 9,073 тыс. руб., самая низкая — в Сочи.