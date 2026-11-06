Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для бронирования отелей в ноябре

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 20% ноябрьских бронирований. Второе место заняла Москва с долей 14%. В первую пятерку также вошли Анапа и Красная Поляна. Средняя стоимость ночи в отелях этих курортов составляет 4,68 тыс. и 4,767 тыс. руб. соответственно, а средняя продолжительность поездки — три ночи.