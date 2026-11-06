В Сочи отремонтировали поврежденный оползнем газопровод

В Сочи завершили ремонт газопровода высокого давления на улице Альпийской, поврежденного в результате подвижки грунта 5 ноября. Деформация подземного стального трубопровода привела к утечке газа, из-за чего подачу топлива частично ограничили потребителям Хостинского и Центрального районов.