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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи отремонтировали поврежденный оползнем газопровод

В Сочи завершили ремонт газопровода высокого давления на улице Альпийской, поврежденного в результате подвижки грунта 5 ноября. Деформация подземного стального трубопровода привела к утечке газа, из-за чего подачу топлива частично ограничили потребителям Хостинского и Центрального районов.
К утру 6 ноября сварочные работы были завершены. Специалисты проводят опрессовку и заполняют систему газом. Подключить потребителей планируется в течение дня.
Вячеслав Рыжков