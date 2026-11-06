Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Мир

Песков заявил о неготовности Европы обсуждать систему безопасности

При обсуждении безопасности России и Украины в будущем также затронут систему безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона пока не видит готовности европейцев к этому обсуждению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Купить фото
«Без европейцев на какой-то стадии это дело (обсуждение системы безопасности.—"Ъ") будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами. Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать, поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность»,— сказал господин Песков на брифинге.
Спецпосланник Джаред Кушнер говорил, что для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО. В конце октября в Европарламенте говорили, что среди европейских стран нет единства по вопросу переговоров с Россией. Эстония раскритиковала стремление ЕС вести диалог с Россией.
Подробнее о позиции ЕС — в материале «Ъ» «Раздвоение Европы».
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Украина. Отношения с Россией
Дмитрий Песков