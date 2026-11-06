Песков заявил о неготовности Европы обсуждать систему безопасности
При обсуждении безопасности России и Украины в будущем также затронут систему безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона пока не видит готовности европейцев к этому обсуждению.
«Без европейцев на какой-то стадии это дело (обсуждение системы безопасности.—"Ъ") будет невозможно, поэтому потребуется разговор с европейцами. Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать, поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность»,— сказал господин Песков на брифинге.
Спецпосланник Джаред Кушнер говорил, что для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО. В конце октября в Европарламенте говорили, что среди европейских стран нет единства по вопросу переговоров с Россией. Эстония раскритиковала стремление ЕС вести диалог с Россией.