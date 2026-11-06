Администрация Сантьяго Пеньи разрешила Ueno Bank резко расширить свою деятельность перед крахом. Правый президент Парагвая Сантьяго Пенья ушел в отставку после того, как политический и финансовый кризис в последние дни обрушил банковскую систему этой латиноамериканской страны. В центре кризиса — Ueno Bank, который при Пенье за несколько лет превратился из малоизвестного цифрового банка в один из крупнейших кредитных институтов страны, заявлявший, что 60% населения Парагвая его клиенты. Банк быстро расширил свою деятельность, привлекая клиентов щедрыми кэшбэками на продукты и спонсируя сборную Парагвая по футболу.