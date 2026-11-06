«Отставка необходима для поддержания стабильности в стране»
Президент Парагвая ушел с поста после краха крупного банка: реакция СМИ
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил, что уходит в отставку. Накануне в стране прекратил работу Ueno Bank — крупнейший в Парагвае цифровой банк, который обслуживает около 60% взрослого населения. Господин Пенья до марта 2025 года был деловым партнером компании Grupo Vzquez, которой принадлежит банк. Реакция мировых СМИ на политический кризис в Парагвае — в подборке «Ъ».
Ultima Hora (Асунсьон, Парагвай)
Сантьяго Пенья не выдержал скандала вокруг Ueno и уходит с поста президента Парагвая
Политический и финансовый коллапс, спровоцированный крахом банка Ueno — института, связанного с политическими и экономическими кругами администрации, привел к исторической отставке Сантьяго Пеньи с поста президента республики. Перед уходом в отставку ... президент не появлялся на публике и лишь опубликовал несколько постов в соцсетях.
Крах банка Ueno, который в последние годы демонстрировал быстрый рост и глубоко проник в структуры администрации, спровоцировал скандал, который задел высших чиновников и лиц, связанных с правительством. Закрытие банка по распоряжению ЦБ Парагвая привело к серии протестов и вызвало вопросы о деятельности Пеньи, который был в числе акционеров, создавших банк Ueno.
The Washington Post (Вашингтон, США)
Президент Парагвая подал в отставку из-за банковского кризиса, который привел к заморозке миллионов счетов
Президент Парагвая Сантьяго Пенья подал в отставку 5 ноября после того, как миллионы граждан его страны лишились доступа к своим банковским счетам из-за краха цифровой кредитной организации, с которой он до недавнего времени был связан.
Крах банка спровоцировал политический кризис и уличные протесты в этой южноамериканской стране. Парагвайцы бросились спасать свои сбережения и пенсионные накопления. Несколько руководителей банка Ueno задержаны.
Законодатели, в том числе из партии президента Пеньи, призвали к его импичменту. Он объявил, что уходит в отставку, назвав это «одним из самых тяжелых моментов» в своей жизни, но отметив, что такой шаг необходим для поддержания стабильности в стране и сохранения ее демократических институтов.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Президент Парагвая ушел в отставку после того, как сбережения миллионов людей оказались замороженными в ходе банковского кризиса
Администрация Сантьяго Пеньи разрешила Ueno Bank резко расширить свою деятельность перед крахом. Правый президент Парагвая Сантьяго Пенья ушел в отставку после того, как политический и финансовый кризис в последние дни обрушил банковскую систему этой латиноамериканской страны. В центре кризиса — Ueno Bank, который при Пенье за несколько лет превратился из малоизвестного цифрового банка в один из крупнейших кредитных институтов страны, заявлявший, что 60% населения Парагвая его клиенты. Банк быстро расширил свою деятельность, привлекая клиентов щедрыми кэшбэками на продукты и спонсируя сборную Парагвая по футболу.
Пенья — бывший министр финансов, который обещал построить «великий Парагвай», был ключевым союзником президента США Дональда Трампа в регионе и одним из немногих латиноамериканских президентов, присутствовавших на второй инаугурации Трампа.
Американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, неоднократно называли его «стратегическим партнером».
Tagesspiegel (Берлин, Германия)
Союзник Трампа в Южной Америке. Президент Парагвая Пенья уходит в отставку после драматического краха банка
Миллионы людей в стране лишились доступа к счетам после банкротства банка. Президент долгое время был акционером этого банка. Пенья — союзник президента США Дональда Трампа. Он ушел в отставку после того, как оппозиция в Конгрессе созвала внеочередное заседание для того, чтобы начать процедуру импичмента, а протестующие требовали его ухода. Банк (Ueno.— “Ъ”), который фактически стал неплатежеспособным, управляет существенной частью пенсионных средств в стране. Занимающий свой пост с 2023 года экономист (Пенья.— “Ъ”) до марта прошлого года был акционером Grupo Vazquez, которая контролирует Ueno.