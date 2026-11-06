Посол РФ заявил о симметричном ответе Москвы на высылку дипломатов из Будапешта
Венгрия получила от России симметричный ответ на недавнюю высылку российских дипломатов. Об этом заявил «РИА Новости» посол в Будапеште Евгений Станиславов.
Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани 14 октября покинула территорию России, уточнил господин Станиславов.
В сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке из страны 10 российских дипломатов. По ее словам, представители российской дипмиссии занимались в стране деятельностью, «недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». В чем эта деятельность заключалась, министр не уточнила. При этом она подчеркнула, что предпринятый шаг не должен привести к разрыву дипломатических отношений с Россией.
1 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич. Ему был заявлен «решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии».