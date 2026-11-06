Посол РФ заявил о симметричном ответе Москвы на высылку дипломатов из Будапешта

В сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о высылке из страны 10 российских дипломатов. По ее словам, представители российской дипмиссии занимались в стране деятельностью, «недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». В чем эта деятельность заключалась, министр не уточнила. При этом она подчеркнула, что предпринятый шаг не должен привести к разрыву дипломатических отношений с Россией.