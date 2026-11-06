Кушнер: для прочного мира в Европе нужны договоренности с Россией
Президент США Дональд Трамп обсудил с руководителями нескольких стран Европы создание более «широкой архитектуры европейской безопасности», которая способствовала бы формированию «условий для прочного мира», сообщил его спецпосланник Джаред Кушнер. По его словам, американские власти убеждены, для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО.
Господин Кушнер заявил, что Европа и Россия более 30 лет пытаются выстроить устойчивую систему безопасности, но им это не удается из-за «десятилетий недоверия, противоречивых подходов к вопросам безопасности», а также военного конфликта на Украине. США считают своей целью создание механизмов, «которые учитывали бы интересы безопасности всех сторон, снижали риск возникновения конфликтов и создавали более стабильную среду безопасности».
«Мы работаем по пяти ключевым направлениям: создание системы постоянных консультаций по вопросам безопасности, обеспечение надежных каналов связи на случай кризисов, повышение военной прозрачности, принятие мер по снижению рисков эскалации, а также формирование долгосрочной архитектуры европейской безопасности и стабильности»,— рассказал чиновник в соцсети X.
Джаред Кушнер отметил, что любые договоренности должны учитывать «суверенитет, территориальную целостность и право каждого государства самостоятельно принимать решения». Он пообещал, что США продолжат вовлекать Россию в процесс мирных переговоров. «Простых решений не существует. Однако возможность помочь положить конец этой разрушительной войне и заложить фундамент для более мирной, безопасной и процветающей Европы — для нынешних и будущих поколений — делает эту задачу достойной того, чтобы взяться за ее решение»,— добавил он.
10-11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры делегаций США, России и Украины. Для представителей Москвы и Киева это будет первая встреча с февраля. По словам другого спецпосланника президента США — Стива Уиткоффа — стороны обсудят устройство безопасности, деэскалацию, гуманитарные усилия и последующие шаги к достижению мира.