Кушнер: для прочного мира в Европе нужны договоренности с Россией

Джаред Кушнер отметил, что любые договоренности должны учитывать «суверенитет, территориальную целостность и право каждого государства самостоятельно принимать решения». Он пообещал, что США продолжат вовлекать Россию в процесс мирных переговоров. «Простых решений не существует. Однако возможность помочь положить конец этой разрушительной войне и заложить фундамент для более мирной, безопасной и процветающей Европы — для нынешних и будущих поколений — делает эту задачу достойной того, чтобы взяться за ее решение»,— добавил он.