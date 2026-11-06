Песков: вопрос о членстве Армении в ОДКБ решат после обсуждения в организации
Армения де-факто не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вопрос о членстве Еревана решат по итогам обсуждения в организации.
«Действительно, прописаны определенные шаги в уставных документах (ОДКБ.—"Ъ"), ну а дальше все будет зависеть, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации»,— сказал господин Песков на брифинге.
Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Армянские власти объяснили это решение тем, что союзники республики, в том числе Россия и Белоруссия, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. 5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к членству в ОДКБ исчерпан и дальнейшее участие в организации неактуально. Он допускал выход Армении из организации «в случае необходимости».