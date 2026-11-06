Fox News: США могут возобновить удары по Ирану 9 ноября

В Белом доме обсуждали этот вариант 4 и 5 ноября на встречах президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности. Как отмечает Fox News, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению боевых действий.