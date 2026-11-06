Fox News: США могут возобновить удары по Ирану 9 ноября
США рассматривают возможность возобновить военные действия против Ирана 9 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации. Новолуние в этот день, по мнению военных, создаст благоприятные условия для проведения операции в темное время суток.
В Белом доме обсуждали этот вариант 4 и 5 ноября на встречах президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности. Как отмечает Fox News, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению боевых действий.
Конфликт между США и Ираном начался 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий, но менее чем через месяц ситуация вновь обострилась. Последний раз Вашингтон и Тегеран обменивались ударами в начале сентября. Сейчас иранская делегация ведет переговоры с США через посредников в Катаре. Так же, по данным источника Reuters, Иран передал США предложения по своей ядерной программе.