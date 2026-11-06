«Сбои в путешествиях создают новые рынки»
Яна Лубнина — о сервисах для авиапассажиров и туристов
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Сбои в путешествиях создают новые рынки. Дорожающее топливо, сокращение полетных программ и внезапные отмены рейсов за рубежом оборачиваются для людей многочисленными сложностями. Зато бизнес, который предлагает свои услуги растерянным пассажирам, как будто набирает обороты.
Например, лондонская компания ReFly помогает клиентам авиаперевозчиков добиваться компенсации за задержанные и отмененные рейсы. Компанию основали в 2025 году, раньше она привлекла €2 млн, а в октябре объявила о планах провести раунд еще на €10 млн. ReFly называет себя юридическим стартапом: у нее своя команда юристов, в планах —премиум-подписка и свой сервис бронирования.
Подобные сервисы активно рекламируются в европейском регионе, при этом сама услуга не новая. Онлайн-сервис AirHelp работает с 2013 года, он тоже помогает туристам получить выплаты при задержках вылетов. База клиентов, по сообщению самой компании, превышает 3 млн. В 2024-м сервис купил конкурента ClaimCompass.
Вот как это работает: по европейским правилам авиакомпания обязана платить за задержку от трех часов, отмену в последний момент и отказ в посадке, но не платит, если причина в чрезвычайных обстоятельствах, например, в сильной непогоде. Пассажир подает заявку, AirHelp (или подобный игрок) проверяет данные рейса, ведет переписку с авиакомпанией и при необходимости переходит к юридическим действиям. На коротких рейсах выплаты составляют около €300, на дальних — €650. Клиент заранее не платит, но сервис забирает комиссию от выплаты перевозчика (скажем, треть суммы).
Еще одно направление, которое кажется перспективным в новых реалиях, — страхование. Внимание специалистов привлек сервис Faye, объединяющий туристическую страховку и финансовые услуги. В августе он привлек $50 млн. В компании верят, что к концу года ИИ будет закрывать больше половины страховых случаев.
Отпуск испорчен из-за дождей? Есть и для этого решения. WeatherPromise возвращает деньги за поездку автоматически, если во время нее осадков выпало больше заданного порога. В январе компания привлекла $13 млн. Страхование от непогоды все чаще становится дополнительной услугой на сервисах бронирования жилья или целых поездок.