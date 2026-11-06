«Сбои в путешествиях создают новые рынки»

Вот как это работает: по европейским правилам авиакомпания обязана платить за задержку от трех часов, отмену в последний момент и отказ в посадке, но не платит, если причина в чрезвычайных обстоятельствах, например, в сильной непогоде. Пассажир подает заявку, AirHelp (или подобный игрок) проверяет данные рейса, ведет переписку с авиакомпанией и при необходимости переходит к юридическим действиям. На коротких рейсах выплаты составляют около €300, на дальних — €650. Клиент заранее не платит, но сервис забирает комиссию от выплаты перевозчика (скажем, треть суммы).