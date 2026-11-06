Футбольный клуб угодил в порноскандал
Болельщиков «Лестера» возмутило сотрудничество спонсора команды с порноактрисой
Объединение болельщиков английского футбольного клуба «Лестер» выразило негодование в связи с тем, что руководство команды продолжает сотрудничество с онлайн-казино BC Game. Возмущение фанов вызвало то, что спонсор «Лестера» начал продвигать свой бизнес, наняв в качестве амбассадора «создательницу контента и деятеля в сфере электронных игр» Еву Элфи. Последняя, урожденная Юлия Романова из Омска, правда, больше известна в мире как порноактриса.
Английский футбольный клуб «Лестер», еще не так давно выступавший в премьер-лиге, а в 2016 году даже ставший чемпионом Англии, ныне вынужден прозябать в League 1, третьем по силе дивизионе страны. Команда вновь попала на страницы международных СМИ. Постарались болельщики клуба. Организация The Foxes Trust, объединяющая фанов команды, выпустила 5 ноября заявление, в котором подвергла резкой критике клубное руководство. Возмущение The Foxes Trust вызвало то, что «Лестер» продолжает сотрудничество с онлайн-казино BC Game. Логотип последнего уже третий сезон размещен на майках футболистов «Лестера». Это и раньше не вызывало восторга у фанов, но теперь они просто в ярости.
Все дело в том, что на прошлой неделе BC Game запустил рекламную кампанию, лицом которой выбрал некую Еву Элфи.
На проморолике особа запечатлена в момент получения посылки от курьера. Внутри — контракт с BC Game. Завершает безобидный ролик слоган «Добро пожаловать в BC Game, Ева Элфи. Да начнется веселье!».
«BC Game объявил о новом партнерстве с “международным контент-креатором и киберспортивной персоной” Евой Элфи, которая по совместительству является международной порнозвездой,— указано в заявлении The Foxes Trust.— С того самого момента, как клуб решил принять спонсорство от казино, мы почувствовали, что “Лестер” отказывается от своих ценностей. В нашем первом обращении в июле 2024 года говорилось, что “размещение рекламы игорного сайта” на футболках не вяжется с тем, чем является “Лестер”, и представляется ударом по репутации семейного клуба».
Ева Элфи, она же уроженка Омска Юлия Сергеевна Романова, действительно весьма известная персона в мире развлечений для взрослых. Причем успешная. За карьеру она неоднократно получала награды за выдающиеся достижения в индустрии. В частности, трижды удостаивалась «порно-Оскара» — AVN Awards в различных категориях. И надо сказать, что свою известность дама успешно монетизирует. По утверждению ее супруга Артема (фамилия последнего не афишируется), в месяц она в среднем зарабатывает около $170 тыс. Сколько госпожа Романова получит по контракту с BC Game, не сообщается.
«Как азартные игры, так и порнография могут оказывать разрушительное воздействие на жизни людей, особенно молодежи. Подобные соглашения открывают доступ к этим двум мирам для более широкой аудитории и, как следствие, связывают их с “Лестером”. Неужели мы теперь стали такими? — отмечается в заявлении болельщиков.— Наш опрос показал, что 73% болельщиков относятся к этому сотрудничеству негативно, и лишь 5% им довольны. Наш призыв остается прежним: если вы покупаете реплику игровой футболки “Лестера”, выбирайте вариант без логотипа BC Game».
В самом клубе отметили, что всерьез воспринимают беспокойство фанов и ведут переговоры с BC Game с тем, чтобы найти устраивающее всех решение.