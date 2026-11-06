Футбольный клуб угодил в порноскандал

Английский футбольный клуб «Лестер», еще не так давно выступавший в премьер-лиге, а в 2016 году даже ставший чемпионом Англии, ныне вынужден прозябать в League 1, третьем по силе дивизионе страны. Команда вновь попала на страницы международных СМИ. Постарались болельщики клуба. Организация The Foxes Trust, объединяющая фанов команды, выпустила 5 ноября заявление, в котором подвергла резкой критике клубное руководство. Возмущение The Foxes Trust вызвало то, что «Лестер» продолжает сотрудничество с онлайн-казино BC Game. Логотип последнего уже третий сезон размещен на майках футболистов «Лестера». Это и раньше не вызывало восторга у фанов, но теперь они просто в ярости.