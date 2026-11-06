«Легенды — это сила»

Начали с легенды, да так и продолжили. Мыло Dove, выпущенное на рынок в 1956 году, по слухам, было секретной военной разработкой для солдат, получивших на войне ожоги. Такие байки обожали в Советском Союзе. Ну и в Америке история сработала как надо. Покупатели быстро предпочли Dove аналогам, хотя стоило оно вдвое дороже.