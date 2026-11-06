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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

«Легенды — это сила»

Павел Шинский — о том, как компания Dove стала популярной

Danish Siddiqui / Reuters

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Начали с легенды, да так и продолжили. Мыло Dove, выпущенное на рынок в 1956 году, по слухам, было секретной военной разработкой для солдат, получивших на войне ожоги. Такие байки обожали в Советском Союзе. Ну и в Америке история сработала как надо. Покупатели быстро предпочли Dove аналогам, хотя стоило оно вдвое дороже.
А может, дело было не в легенде? Мыло действительно не сушило кожу, потому что щелочи в нем не было. Зато стеариновой кислоты, главного компонента кремов, была в приличных дозах. Так из скромного мыла Dove быстро вырос бренд уходовой косметики, от шампуней до лосьонов.
В 2004 году Dove снова взорвал рынок. На сей раз рекламной кампанией, где фигурировали обычные женщины разного возраста и веса, в противовес сексапильным моделям. Мир вздрогнул от идеи бодипозитива, и продажи опять пошли вверх. Легенды — это сила. Никакая щелочь с ними не сравнится.
«Коммерсантъ FM». Культово с Павлом Шинским

Авторы

  • Павел Шинский
    Павел Шинский
    обозреватель