Экипажи 12 рейсов в Европе получили сообщения об угрозе взрыва

Инциденты также затронули авиакомпании Чехии и Польши. Европейские авиакомпании сталкиваются с рассылками об угрозе взрыва третий день подряд. Ранее подобные сообщения получили как минимум семь рейсов и одно круизное судно. Это привело к сбоям в работе аэропортов по всей Европе. Взрывные устройства обнаружены не были.