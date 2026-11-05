Экипажи 12 рейсов в Европе получили сообщения об угрозе взрыва
Экипажи как минимум 12 пассажирских рейсов в нескольких европейских странах получили сообщения об угрозе взрыва бомбы на борту утром 5 ноября. Некоторые из самолетов продолжили путь в сопровождении истребителей. Об этом сообщает AFP.
Рейс авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, приземлился во французском Эвре. Самолет перенаправили на запасной аэродром по соображениям безопасности, пишет Reuters. Власти Болгарии сообщили о трех самолетах, совершивших экстренную посадку из-за угрозы взрыва. Военно-воздушные силы Италии сопроводили самолет Finnair из Хельсинки до аэропорта назначения в Риме.
Инциденты также затронули авиакомпании Чехии и Польши. Европейские авиакомпании сталкиваются с рассылками об угрозе взрыва третий день подряд. Ранее подобные сообщения получили как минимум семь рейсов и одно круизное судно. Это привело к сбоям в работе аэропортов по всей Европе. Взрывные устройства обнаружены не были.