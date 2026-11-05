Еврокомиссия направила Украине еще €4,36 млрд по кредиту
Еврокомиссия (ЕК) перевела еще €4,36 млрд на нужды Украины. Эта сумма входит в программу финансирования Киева в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, указано в заявлении организации. По данным ЕК, новый транш включает €3,7 млрд бюджетной макроэкономической помощи и €658 млн на военные закупки, в том числе беспилотники, ударные ракеты, радары, средства РЭБ и снаряды для ПВО.
На 2026 год для Украины доступны €25,2 млрд. Из них €20,9 млрд относятся к кредиту на €90 млрд, включая €11,9 млрд на оружие и €9 млрд на пополнение бюджета. Оставшиеся €4,4 млрд выделят из Украинского фонда (Ukraine Facility), который утвержден в 2024 году в объеме €50 млрд. Сумма формируется из доходов от замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов.
В конце ноября главы государств-членов ЕС обсудят план финансирования Украины на 2028-2034 годы. Планируется согласовать новый пакет помощи на €45 млрд, однако к этому готовы не все страны сообщества, среди которых — Чехия, Словакия и Венгрия.