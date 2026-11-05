Еврокомиссия направила Украине еще €4,36 млрд по кредиту

На 2026 год для Украины доступны €25,2 млрд. Из них €20,9 млрд относятся к кредиту на €90 млрд, включая €11,9 млрд на оружие и €9 млрд на пополнение бюджета. Оставшиеся €4,4 млрд выделят из Украинского фонда (Ukraine Facility), который утвержден в 2024 году в объеме €50 млрд. Сумма формируется из доходов от замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов.