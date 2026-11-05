Никол Пашинян сплотил оппонентов
Армянская оппозиция объявила об объединении после ареста Самвела Карапетяна
Оппозиционные партии Армении объявили о консолидации сил на фоне задержания российского и армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, уже находившегося под домашним арестом по обвинениям в призывах к захвату власти. На этот раз его подозревают в злоупотреблении полномочиями в компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) — крупнейшем активе Самвела Карапетяна в стране. Сторонники опального бизнесмена и политика объясняют происходящее попыткой властей продавить оппонентов на изменение конституции.
4 ноября силовики нагрянули с обыском в дом Самвела Карапетяна. Как вскоре выяснилось, следственные действия проходили в тот день в общей сложности по 65 адресам. Среди них оказался и дом племянника бизнесмена, главы парламентской фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.
Следственный комитет Армении пояснил: возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в ЗАО «Электрические сети Армении» (оно входит в группу компаний «Ташир» господина Карапетяна). По версии следствия, члены преступной группы, включая совет директоров и топ-менеджмент под руководством Самвела Карапетяна, привлекали кредитные средства в размерах, «не вытекающих из реальной потребности для нормального функционирования компании». В 2024–2025 годах эти средства незаконно вывели, говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Общий ущерб компании следствие оценило в $180 млн.
Спустя несколько часов после обыска Самвела Карапетяна увезли в Следственный комитет, а оттуда — в Антикоррупционный суд, где он пробыл до утра четверга.
Бизнесмена отправили под стражу на месяц. При этом по другому уголовному делу, возбужденному летом 2025 года о призывах к захвату власти, он уже находился под арестом (сначала в СИЗО, а с декабря — под домашним арестом).
Разбирательства вокруг «Электросетей», крупнейшего актива Самвела Карапетяна в Армении, начались еще летом 2025 года. Тогда Никол Пашинян обвинил руководство компании в намеренном создании энергетического кризиса с целью разжечь протесты внутри страны. Премьер требовал от ЭСА возмещения убытков населению, заявляя о многочисленных нарушениях со стороны владельца компании. А затем правительство и вовсе решило национализировать компанию: необходимый для этого закон приняли тем же летом, а в «Электросетях» назначили временного управляющего.
Возобновление разбирательств вокруг компании сейчас племянник бизнесмена Нарек Карапетян объяснил журналистам политическим давлением. По его словам, тем самым Никол Пашинян пытается склонить оппозицию поддержать правящую партию «Гражданский договор» в вопросе изменения конституции. Этот вопрос, который оказался в приоритете для армянских властей в этом году, все чаще обсуждается в последние недели.
В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости 1990 года, в которой говорится о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха — территории, которая с 2023 года полностью перешла под контроль Азербайджана. Баку считает этот пункт территориальной претензией и уже давно выдвигает условие: подписание мирного соглашения, парафированного еще в августе 2025 года, возможно только после исключения этого пункта из конституции.
До парламентских выборов, которые состоялись в июне, правительство не решалось на проведение референдума по этому вопросу, но после голосования возникла проблема. Хотя «Гражданский договор» победил, получить большинство в две трети правящей партии не удалось — а это необходимо для внесения изменений в конституцию или организации референдума.
Теперь правительству нужны голоса оппозиции, в том числе крупнейшей оппозиционной фракции «Сильная Армения», созданной в прошлом году Самвелом Карапетяном. Оппоненты властей наотрез отказываются от этой меры, считая ее неприемлемой уступкой Азербайджану.
Никол Пашинян считает позицию «Сильной Армении» противоречащей идее мира. В начале ноября он даже допустил проведение внеочередных парламентских выборов для решения конституционного вопроса, но только при гарантии, что оппозиция под «давлением общественности» займет другие позиции.
Но это предсказуемо не произошло. В ночь со среды на четверг, пока Самвел Карапетян находился в здании суда, представители 12 оппозиционных сил Армении провели встречу. В совместном заявлении, которое Нарек Карапетян зачитал перед журналистами, говорится, что стороны, «имея расхождения в подходах и позициях по ряду вопросов», тем не менее объявляют об «общенациональной консолидации». Ключевыми приоритетами новообразованная коалиция назвала отказ от новой конституции, «борьбу за мир без односторонних уступок и территориальных потерь, защиту национальных ценностей и Армянской апостольской церкви, восстановление демократических прав и свобод». Каким путем планируется добиваться этих целей, впрочем, партии уточнять не стали. Никол Пашинян пока происходящее не комментировал.