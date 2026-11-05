Никол Пашинян сплотил оппонентов

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости 1990 года, в которой говорится о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха — территории, которая с 2023 года полностью перешла под контроль Азербайджана. Баку считает этот пункт территориальной претензией и уже давно выдвигает условие: подписание мирного соглашения, парафированного еще в августе 2025 года, возможно только после исключения этого пункта из конституции.