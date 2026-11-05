Рекорды Роналду в сборной
Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
Криштиану Роналду 5 ноября объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. За 23 года выступлений за национальную команду он сыграл в 234 матчах и забил 146 голов. Рекорды «золотого мальчика Португалии» — в справке “Ъ”.
Роналду — лучший бомбардир национальной команды Португалии, он забил за сборную 146 голов. Футболист также является мировым рекордсменом по числу матчей за сборную — 234.
Интересно, что Роналду не забивал в первых двух матчах за сборную, но с тех пор отмечался голами 23 года подряд, включая 2026-й. По этому показателю он превзошел рекорд Робби Кина, который забивал за сборную Ирландии с 1998 по 2016 год.
Футболист также является лучшим ассистентом в истории национальной команды. По данным Transfermarkt, Роналду сделал 45 голевых передач.
В составе сборной португалец одержал 142 победы, что тоже стало рекордом.
Роналду стал первым игроком, который забивал на шести чемпионатах мира — в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. Всего на его счету 10 голов на ЧМ.
За карьеру в сборной Роналду забивал в ворота 48 различных национальных команд.
Португалец стал рекордсменом по голам в квалификации к чемпионатам мира. На его счету 41 гол в этих матчах. Столько же мячей он забил на отборочных турнирах чемпионатов Европы.
Роналду сыграл на чемпионатах Европы рекордные 30 матчей, в которых забил 14 голов. Это сделало его лучшим бомбардиром в истории ЧЕ.
Роналду также стал самым возрастным игроком в истории сборной Португалии: 24 сентября 2026 года он выступал в возрасте 41 года и 7 месяцев.