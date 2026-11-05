Алькарас вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже после снятия соперника

«К сожалению, боль в руке, которая мучает меня уже несколько дней, не позволит мне выйти на корт сегодня вечером. В ближайшие дни я пройду все необходимые обследования, чтобы лучше понять, в чем дело»,— написал Берреттини, занимающий 43-е место в рейтинге ATP.