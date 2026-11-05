Алькарас вышел в четвертьфинал «мастерса» в Париже после снятия соперника
Третья ракетка мира Карлос Алькарас стал первым четвертьфиналистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Париже. Соперник испанца по третьему кругу, итальянец Маттео Берреттини снялся из-за травмы.
«К сожалению, боль в руке, которая мучает меня уже несколько дней, не позволит мне выйти на корт сегодня вечером. В ближайшие дни я пройду все необходимые обследования, чтобы лучше понять, в чем дело»,— написал Берреттини, занимающий 43-е место в рейтинге ATP.
Следующий соперник Карлоса Алькараса определится в матче между французом Артюром Фисом (7-й в мире) и итальянцем Тейлором Фрицем (12-й). На «мастерсе» в Париже испанский теннисист ни разу не доходил дальше четвертьфинала.
Призовой фонд турнира составляет €6,3 млн. В прошлом году победителем стал итальянец Янник Синнер, который не участвует в текущем розыгрыше из-за травмы колена. Из россиян соревнование выигрывали Марат Сафин (2000, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).