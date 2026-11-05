MOL получила лицензию США на подготовку к покупке российской доли в NIS

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предоставило венгерским компаниям MOL и MOL Serbia Investment Kft. разрешение на «потенциальное приобретение» российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Лицензия действительна до 28 февраля 2027 года, сообщила пресс-служба MOL.