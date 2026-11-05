MOL получила лицензию США на подготовку к покупке российской доли в NIS
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США предоставило венгерским компаниям MOL и MOL Serbia Investment Kft. разрешение на «потенциальное приобретение» российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Лицензия действительна до 28 февраля 2027 года, сообщила пресс-служба MOL.
В пресс-релизе уточняется, что лицензия позволяет MOL «осуществление определенных операций», связанных с потенциальной сделкой, включая получение разрешений от российского правительства. В компании уточнили, что лицензия не дает права на совершение самой сделки, так как для нее потребуется отдельное разрешение от OFAC.
NIS с октября 2025 года находится под санкциями США. Для снятия ограничений американские власти потребовали выхода российских акционеров из NIS. Сейчас 44,9% в NIS принадлежат «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому», 29,9% — правительству Сербии. В январе 2026-го «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS. В конце октября США продлили лицензию сербской компании на операционную деятельность.