Пошлины разлили по бутылкам
На сколько может подорожать крепкий алкоголь
Виски, ром, джин, водка и ликеры снова подорожают. Правительство повысило пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 20% до 35%. При этом если раньше минимальный тариф за литр был €3, то теперь €5. Кроме того, как следует из документа, такая же ставка распространится на настойки, коньяк, бренди и этиловый спирт. Меры будут действовать до конца следующего года.
При этом цены, вероятно, вырастут и у российских производителей, допускает руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич:
«Если мы возьмем "Красное и Белое", маркерную сеть, которая отличается доступными ценами, то тот же Red Label может подорожать где-то с 1,3 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб. Jack Daniels — с 1,7-1,8 тыс. руб. до 2,2 тыс. руб., Chivas Regal — с 2,5 тыс. руб. до 2,7-2,8 тыс. руб. Кажется, это подорожание достаточно незначительное, но для конкуренции на полке оно имеет значение.
Безусловно, эти протекционистские меры помогут отечественным игрокам увеличить маржинальность продукта. Многие из наших производителей виски уже делают напиток полного цикла. Но российская продукция тоже подорожает. Компании, может быть, поднимут регулярную цену, а акционную смогут позволить себе опустить. Ведь, обладая большей маржинальностью, производитель всегда находится в более удобных, гибких условиях. Поэтому мы все-таки увидим разницу в цене между импортным и нашим продуктом. Но надо понимать, что это мировые супербренды. Я думаю, что, даже подорожав, они все равно будут держать заметную долю рынка».
Повышение пошлин предусмотрено в проекте федерального бюджета. Благодаря ему правительство рассчитывает собрать дополнительно 10 млрд руб. Впрочем, планы могут не сработать, если новые цены оттолкнут потребителей, считает гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов:
«Конечно, это не очень приятное известие. Это в первую очередь отразится на премиальных и суперпремиальных алкогольных напитках, которым нет альтернативы в российском ассортименте. То есть, условно, все французские коньяки уровня VSOP и выше подорожают в среднем на 15-20%. Это коснется всех премиальных виски от 12 лет и старше. Односолодовые тоже подорожают в среднем на 15-20%. Это внесет тоже определенный вклад в ускорение инфляции. Конечно, спрос на них сохранится, но в меньшем объеме.
При этом сама процедура импорта занимает не менее двух-трех месяцев. Мы сегодня уже получаем продукцию, которая была заказана в августе-сентябре. Она продолжает поступать на таможенные склады, и мы будем ее растаможивать по новым правилам. Естественно, будут внесены изменения в график импорта, однозначно будем смотреть на реакцию потребителя и рынка на новые пошлины, которые отразятся в ценах, думаю, с середины декабря.
Новогодний сезон по факту уже начался, ритейлеры закупают и фактически уже имеют на складах продукцию, необходимую до конца 2026-го. Но рестораны и частное потребление, корпоративные клиенты, как правило, закупаются после 10 декабря. Что касается импорта, основной объем виски идет из Великобритании, Шотландии и США. Ромы в основном поступают из дружественных стран, поэтому на этой категории это в минимальной степени отразится. Если говорить про ликеры, то один из самых популярных и крепких спиртных напитков — немецкий Jagermeister — тоже подорожает».
В конце октября Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала также поднять пошлины на вино из «недружественных» государств до 200%, писал ТАСС. Сейчас тариф состаляет 25% от таможенной стоимости