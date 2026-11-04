Пошлины разлили по бутылкам

«Конечно, это не очень приятное известие. Это в первую очередь отразится на премиальных и суперпремиальных алкогольных напитках, которым нет альтернативы в российском ассортименте. То есть, условно, все французские коньяки уровня VSOP и выше подорожают в среднем на 15-20%. Это коснется всех премиальных виски от 12 лет и старше. Односолодовые тоже подорожают в среднем на 15-20%. Это внесет тоже определенный вклад в ускорение инфляции. Конечно, спрос на них сохранится, но в меньшем объеме.