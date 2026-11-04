Розыск сроку не помеха
Бывшему совладельцу столичных торговых комплексов заочно запросили 12 лет
К 12 годам колонии потребовало в суде гособвинение приговорить бывшего совладельца ряда крупных столичных торговых центров Соломона Манаширова. Объявленный в международный розыск бизнесмен заочно обвиняется в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Его старший брат и деловой партнер Геннадий Манаширов отбывает срок за вымогательство и посредничество в даче взятки правоохранителям, а недавно его начали судить по обвинению в убийстве, совершенном в Москве в 2002 году по мотиву кровной мести.
Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде столицы на днях прошли прения сторон по делу обвиняемого в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов (ст. 163, 199 и 174.1 УК РФ) Соломона Манаширова, бывшего совладельца столичных торговых комплексов Columbus, «Пражский пассаж», мебельного центра «Армада» и ряда других крупных объектов коммерческой недвижимости.
По совокупности совершенных преступлений прокурор попросил назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, конфисковать арестованную собственность стоимостью 141 млн руб. и удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 530 млн руб.
Процесс в отношении проживающего за границей 55-летнего предпринимателя проходит в заочном режиме с декабря 2025 года. А само уголовное дело, фигурантом которого стал Соломон Манаширов, было возбуждено в марте 2016 года следственным управлением по ЮВАО столичной полиции (впоследствии его передали в ГСУ СКР по Москве) по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Каренфор», владеющего одноименным торговым центром в Москве на Кировоградской улице. Собственником ТЦ являлся Соломон Манаширов. Предприниматель создал это ООО, специализирующееся на инвестициях в сфере розничной торговли, сдаче в аренду торговых площадей и управлении ими, совместно со своим 57-летним братом Геннадием Манашировым еще в 1998 году.
По данным правоохранителей, долгое время родственники работали «под крылом» своего земляка, тогдашнего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обвинение в уклонении от уплаты налогов Соломону Манаширову предъявили в октябре 2016 года заочно, после чего объявили в международный розыск. Как выяснили следователи, 11 февраля того же года Соломон Манаширов, имеющий израильский паспорт, улетел в Тель-Авив под предлогом лечения. 7 ноября 2016 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал фигуранта.
По версии следствия, обвиняемый Манаширов, «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с фактически возглавляемого им ООО "Каренфор", в период с 2012 по 2014 год не исчислил и не уплатил в бюджет НДС 977 870 143 руб., после чего совершил отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, используя для этого 18 аффилированных организаций».
Что касается эпизода с вымогательством, то это преступление уроженцы азербайджанского поселка Красная Слобода Манашировы, по версии следствия, совершили совместно. Изначально версия СКР состояла в том, что в 2013 году фигуранты незаконно завладели тремя нефтегазовыми компаниями общей стоимостью 9,2 млрд руб.— расположенными в Коми «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», а также московской «ПНП-Нефтесервис». Все они принадлежали земляку и давнему знакомому братьев Манашировых бизнесмену Жануко Рафаилову и его дочери. Как следовало из материалов дела, бравируя своими обширными знакомствами в московских полицейских следственных органах, Манашировы вынудили господина Рафаилова за бесценок отдать им активы, угрожая в случае отказа уголовным преследованием.
В частности, две из трех компаний «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс», по версии следствия, достались новым владельцам всего за 30 тыс. руб. при реальной стоимости активов более чем 9 млрд руб.
Однако затем версия следствия изменилась. В окончательном обвинении, по данным “Ъ”, говорилось уже о вымогательстве денег у господина Рафаилова. Речь шла о сумме 175,3 млн руб. (эквиваленте на тот момент $5 млн), которые Геннадий Манаширов потребовал за содействие в освобождении от уголовного преследования самого Жануко Рафаилова и его брата Дона Рафаилова. Те, как ранее рассказывал “Ъ”, обвинялись ГСУ ГУ МВД по Москве в организации преступного сообщества, создавшего на востоке столицы масштабные нелегальные производства ширпотреба с привлечением большого числа гастарбайтеров. За прекращение уголовного преследования двое следователей запросили 10 млн руб. Посредником в передаче денег вызвался выступить Геннадий Манаширов, знакомый с одним из полицейских. При передаче первого транша — 2 млн руб.— бизнесмена и следователя задержали. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что для освобождения братьев Рафаиловых из-под ареста были использованы фальшивые медицинские справки, которые оформил завотделением нейрохирургии 67-й горбольницы Вадим Окутов. В 2018 году Одинцовским горсудом Московской области были осуждены все участники криминальной схемы — бывшие следователи ГУ МВД России по Москве Владимир Андриевский и Виктор Рубашкин, которым инкриминировалось получение взяток (ст. 290 УК РФ), Геннадий Манаширов — за посредничество в их передаче (ст. 291.1 УК РФ) и Вадим Окутов (медик попал под амнистию). Дон Рафаилов по своему делу получил шесть лет колонии, с его брата обвинения были сняты.
В июне 2023 года за вымогательство у братьев Рафаиловых 175 млн руб. отбывавшего 12-летний срок Геннадия Манаширова Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы. Общий срок назначенного ему наказания путем частичного сложения приговоров составил 15 лет колонии строгого режима.
Отметим, что недавно в Измайловском суде Москвы над Геннадием Манашировым начался новый судебный процесс. На этот раз Геннадий Манаширов вместе со своим земляком Тофиком Исраиловым обвиняются в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершенном из кровной мести в Москве в ноябре 2002 года. Раскрыть преступление ГСУ СКР удалось спустя 23 года.