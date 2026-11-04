Розыск сроку не помеха

Процесс в отношении проживающего за границей 55-летнего предпринимателя проходит в заочном режиме с декабря 2025 года. А само уголовное дело, фигурантом которого стал Соломон Манаширов, было возбуждено в марте 2016 года следственным управлением по ЮВАО столичной полиции (впоследствии его передали в ГСУ СКР по Москве) по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Каренфор», владеющего одноименным торговым центром в Москве на Кировоградской улице. Собственником ТЦ являлся Соломон Манаширов. Предприниматель создал это ООО, специализирующееся на инвестициях в сфере розничной торговли, сдаче в аренду торговых площадей и управлении ими, совместно со своим 57-летним братом Геннадием Манашировым еще в 1998 году.