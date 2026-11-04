Песков: тема переговоров Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС еще обсуждается
Повестка встречи президента России и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока не утверждена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сейчас тема разговора находится на согласовании. В процессе участвуют представители КНР и США, добавил Дмитрий Песков.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина анонсировал еще в сентябре помощник президента России Юрий Ушаков. Он отмечал, что переговоры будут обстоятельными. Кроме того, обсуждается возможность встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на том же мероприятии.