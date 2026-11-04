Гуляем на свои
Израиль лишится дотаций на покупку американского оружия
Дональд Трамп 3 ноября объявил, что США прекратят выделять Израилю ежегодную финансовую помощь на закупку оружия. Американский лидер пояснил, что ближневосточный союзник Соединенных Штатов обладает достаточно развитой экономикой для того, чтобы самостоятельно обеспечивать себя вооружениями. Дискуссии о том, что Израилю и США необходимо менять форму военного партнерства, ведутся в правительстве, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не первый год. Однако заявление Трампа стало сюрпризом для израильских властей.
О прекращении американской финансовой помощи Израилю Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News. «Что касается выплат Израилю — мы выделяем ему $4 млрд в год,— то мы с Биби Нетаньяху договорились несколько месяцев назад, что это прекратится»,— сказал глава Белого дома. Он пояснил, что уже к концу этого года перевод средств еврейскому государству будет прекращен. «Их (израильтян.— “Ъ”) это устраивает, потому что они стали очень успешной страной и им это не нужно,— добавил президент США.— Мы поможем Израилю, если ему это понадобится. Он был отличным союзником, а мы — величайшим из всех союзников».
Речь идет о прекращении действующего меморандума о взаимопонимании в сфере оборонного финансирования, который был заключен Соединенными Штатами и Израилем в 2016 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. $4 млрд, о которых сказал господин Трамп,— это округленные $3,8 млрд ежегодных финансовых траншей. В рамках этой суммы, которая должна была поступать в Израиль регулярно в течение десяти лет — вплоть до 2028 года, $3,3 млрд составляли дотации, которые Израилю было необходимо направлять на закупку американского вооружения и боевой техники, в то время как $500 млн представляли собой целевое финансирование совместных проектов в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.
Американские средства покрывали значительную часть контрактов на поставку израильтянам истребителей пятого поколения F-35, модернизацию израильского парка истребителей четвертого поколения F-15 и поставку Израилю ракет-перехватчиков и комплектующих к ним.
Прекращение безвозмездной помощи на базе американо-израильского меморандума не означает прекращения поставок американского оружия в Израиль. Однако еврейское государство больше не будет получать продвинутое оружие почти бесплатно. В этих обстоятельствах Соединенные Штаты и их ближневосточный союзник планируют перейти к более глубокому технологическому сотрудничеству и развитию совместных проектов в оборонной сфере. Кроме того, Израиль мог бы приобретать американскую военную технику напрямую — прежде всего за счет средств госбюджета.
В последнее время Нетаньяху сам говорил о намерении отказаться от американской помощи — в основном для того, чтобы снизить зависимость двусторонних отношений от тех групп влияния в Конгрессе, которые выступают с критикой Израиля. Так, в разговоре с каналом CBS News 10 мая израильский премьер заметил: «Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Я не хочу ждать следующего состава Конгресса (чтобы переосмыслить модель двустороннего партнерства.— “Ъ”). Я хочу начать прямо сейчас».
Как рассказывали в прошлом году источники Axios, израильская сторона предлагала США в рамках новой модели использовать часть американских средств на совместные исследования и разработки, которые помогли бы в укреплении обороны двух стран. «Мы хотим изменить наш подход к заключению соглашений и уделять больше внимания сотрудничеству между США и Израилем. Американцам эта идея нравится»,— заявлял Axios один из высокопоставленных израильских чиновников.
Заявление Трампа о прекращении помощи раньше положенного срока (меморандум должен был истечь только 30 сентября 2028 года) застало израильтян врасплох.
«Из канцелярии премьер-министра не поступало никаких официальных уведомлений о прекращении помощи,— заявил источник издания Walla в израильском Минобороны.— Министерство знало о намерении прекратить ее, но было удивлено тем, что это хотят сделать немедленно».
Израильская оппозиция уже превратила эту ситуацию в новый угол атаки на Нетаньяху. «Тот факт, что система безопасности вместе с гражданами Израиля узнает об изменениях в стратегической конфигурации (американо-израильских.— “Ъ”) отношений через средства массовой информации, указывает на то, насколько опасны действия Биньямина Нетаньяху. На него больше нельзя полагаться, и его необходимо заменить»,— написал в соцсети X вечером 3 ноября лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот, который стал главным соперником Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьера по итогам прошедших 27 октября парламентских выборов в Израиле.