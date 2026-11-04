Гуляем на свои

О прекращении американской финансовой помощи Израилю Дональд Трамп сообщил в эфире Fox News. «Что касается выплат Израилю — мы выделяем ему $4 млрд в год,— то мы с Биби Нетаньяху договорились несколько месяцев назад, что это прекратится»,— сказал глава Белого дома. Он пояснил, что уже к концу этого года перевод средств еврейскому государству будет прекращен. «Их (израильтян.— “Ъ”) это устраивает, потому что они стали очень успешной страной и им это не нужно,— добавил президент США.— Мы поможем Израилю, если ему это понадобится. Он был отличным союзником, а мы — величайшим из всех союзников».