CBS News: Трамп обвинит Пентагон в поражении республиканцев на выборах
Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за низкие результаты Республиканской партии на промежуточных выборах на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
«Некоторые помощники Трампа прогнозируют, что Пит Хегсет станет объектом части обвинений со стороны президента, отмечая, что без войны с Ираном результаты промежуточных выборов были бы иными»,— написала госпожа Джейкобс в X. По ее информации, претензии у президента могут возникнуть и к главе Центрального командования армии США Брэду Куперу и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну.
Военный министр был одним из главных сторонников начала операции против Ирана в феврале. Ее, согласно опросам, не поддерживают почти две трети американцев. Аналитики еще до выборов называли боевые действия, которые резко подняли цены на топливо, одной из главных причин провала республиканцев на выборах в Конгресс.
Выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. По оценке NBC News, Демократическая партия получает 255 из 435 мест в Палате представителей и не меньше 51 из 100 в Сенате. Это крупнейший перевес в обеих палатах с 2008 года.