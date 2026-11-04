CBS News: Трамп обвинит Пентагон в поражении республиканцев на выборах

Военный министр был одним из главных сторонников начала операции против Ирана в феврале. Ее, согласно опросам, не поддерживают почти две трети американцев. Аналитики еще до выборов называли боевые действия, которые резко подняли цены на топливо, одной из главных причин провала республиканцев на выборах в Конгресс.