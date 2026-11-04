Старикам препаратов не жалели

Ранее суд по ходатайству прокурора продлил срок содержания фигуранта под стражей на полгода. Адвокат возражал, сославшись на наличие у подсудимого трех малолетних детей, один из которых инвалид, а также престарелой матери, для которых обвиняемый «является кормильцем». Но убедить суд защитнику не удалось. На судебное решение повлиял в том числе тот факт, что Демин до августа 2025 года скрывался и может вновь попытаться это сделать.