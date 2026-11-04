Старикам препаратов не жалели
Бывшего юриста обвиняют в соучастии в убийстве
Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Виталия Демина, последнего фигуранта дела о банде черных риэлторов, действовавшей в столице в 2019–2022 годах. Злоумышленники заключали договоры пожизненной ренты с пенсионерами, а затем расправлялись с ними, чтобы завладеть жильем. Большинство участников преступной группы уже осуждены, Виталию Демину длительное время удавалось скрываться.
В Мосгорсуде начался процесс по делу Виталия Демина, заседание назначено на 9 ноября. Подсудимому инкриминируются соучастие в убийстве (ст. 105 УК РФ), покушение на двойное убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ранее суд по ходатайству прокурора продлил срок содержания фигуранта под стражей на полгода. Адвокат возражал, сославшись на наличие у подсудимого трех малолетних детей, один из которых инвалид, а также престарелой матери, для которых обвиняемый «является кормильцем». Но убедить суд защитнику не удалось. На судебное решение повлиял в том числе тот факт, что Демин до августа 2025 года скрывался и может вновь попытаться это сделать.
Преступная схема, в которой, по версии обвинения, участвовал Виталий Демин, действовала с 2019 по 2022 год. Тогда Демин работал юристом и риэлтором в одной из компаний, в которой числились менеджерами и другие фигуранты дела — Иван Горб, Анатолий Любарец, Светлана Данилова и другие.
По данным следствия, злоумышленники заключали с пенсионерами договоры пожизненного содержания (ренты), и когда право собственности на жилье переоформлялось на участника преступной группы, пожилых мужчин или женщин (последних было больше) начинали травить психотропными препаратами. Убийства злоумышленники обычно не откладывали — по договорам они должны были платить существенные суммы. После смерти пенсионера обременение с недвижимости снималось.
По данным следствия, одаривая пенсионеров матрасами, бытовой техникой, халатами, фигуранты каждый раз накрывали стол, чтобы подливать в алкоголь или воду галоперидол и фенобарбитал (остатки этих препаратов обнаруживали впоследствии в организмах жертв).
Сочетание препаратов вызывало прогрессирующую слабость, потерю координации. Жертвы умирали от сердечной недостаточности, поскольку страдали хроническими заболеваниями, а их смерть выглядела естественной.
Виталий Демин, по материалам дела, заключал договоры пожизненного содержания с пенсионерами. Ему вменяют в вину соучастие в убийстве 72-летней Татьяны Романовой, хозяйки квартиры на юго-западе Москвы. Пенсионерка заключила с Деминым договор ренты в августе 2019 года, через неделю ее нашли мертвой в запертой снаружи квартире.
В ходе следствия выяснилось, что женщина была отравлена, а из квартиры пропали деньги, телефон и ключи.
Двух других пенсионерок — 71-летнюю Надежду Викторову и Наталью Волотовскую — удалось спасти. 4 ноября 2019 года оперативники перехватили исполнителей — Андрея Любарца и Евгения Ницоряна — с очередной дозой препаратов буквально на пороге одной из квартир.
Организатор схемы уехал на Украину. Остальным участникам преступной группы приговор был вынесен 27 мая 2024 года. Иван Горб получил пожизненный срок, Светлана Данилова — 24 года, остальные — от 10 до 16 лет. В ходе процесса было установлено, что все были причастны к смерти восьми пенсионеров. Дело в отношении Демина было выделено в отдельное производство.