В Москве похоронили бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова
Бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова похоронили на Рублевском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась там же, передает ТАСС.
Музыкант умер 30 октября в возрасте 64 лет. Коллектив назвал причиной смерти онкологическое заболевание, которое уже дало метастазы.
Алексей Тарасов родился в Москве в 1961 году. Окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальной академии имени Ипполитова-Иванова, начинал карьеру как оперный певец. Участвовал в записи всех студийных альбомов «Любэ», а с 2005 года выступал с группой на концертах как бэк-вокалист и перкуссионист.