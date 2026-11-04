В Москве похоронили бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова

Алексей Тарасов родился в Москве в 1961 году. Окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальной академии имени Ипполитова-Иванова, начинал карьеру как оперный певец. Участвовал в записи всех студийных альбомов «Любэ», а с 2005 года выступал с группой на концертах как бэк-вокалист и перкуссионист.