Импорт пройдет переоценку

Андрей Московский считает, что дальнейшее развитие рынка во многом зависит от ожидаемого повышения акциза на спирт и МРЦ с 2027 года, он не исключает сценария, при котором рост показателей вновь подтянет цены на локальный алкоголь до уровня импортного. В A.List ожидают, что с начала 2027 года МРЦ на водку вырастет на 7,3%, до 439 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Для коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет, МРЦ может быть установлена в размере 807 руб. за бутылку, прибавив 6,8%.