Импорт пройдет переоценку
Пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран вырастут на 67–75%
Правительство приняло решение о повышении пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Как и предсказывал “Ъ”, c 11 ноября ставка увеличится с 20% до 35% от таможенной стоимости, минимум — с €3 до €5 за литр. Это приведет к росту цен на массовый импортный алкоголь на 16–17%, дорогой подорожает на 10–12%. Решение принято в преддверии высокого предновогоднего сезона, но в полной мере потребители ощутят увеличение стоимости только в начале 2027 года.
Правительство России приняло решение о повышении пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Постановление было опубликовано 3 ноября. Документ вступит в силу 11 ноября, через семь дней с момента публикации. Размер пошлины вырастет с текущих 20% до 35% от таможенной стоимости. Минимальная ставка составит €5 против текущих €3. Таким образом, размер пошлины увеличится на 67–75%.
Пошлины на алкоголь из недружественных стран в России действуют с 2023 года: сначала их ввели для вина, затем для крепкой продукции (с сентября 2024 года). Их повышение обсуждалось с весны этого года как одна из мер поддержки российских производителей (см. “Ъ” от 27 марта). Первоначально скорректировать их планировали в сентябре, но в итоге перенесли на ноябрь (см. “Ъ” от 23 октября).
По данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки, коньяка, ликеро-водочных изделий и другого крепкого спиртного в России в январе—сентябре составили 87,8 млн дал. Год к году значение увеличилось всего на 1%. Но зарубежные производители укрепляют свои позиции. Продажи их продукции без учета поставок из постсоветских стран за девять месяцев 2026 года выросли на 15% в годовом выражении, до 5,1 млн дал, отмечали ранее в A.List.
Доля импорта в сегменте крепкого алкоголя увеличилась за год с 5% до 5,8%. Это объясняется повышением доступности зарубежной продукции и политикой розницы (см. “Ъ” от 1 ноября).
С повышением пошлин импортный алкоголь станет дороже. Недорогие виски, ликеры и французские коньяки подорожают на 220–260 руб. за бутылку, считает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Он поясняет, что практически все массовые зарубежные позиции здесь завозятся из недружественных стран. Бутылка ликера Jagermeister или виски Ballantine’s, исходя из этой оценки, может вырасти в цене на 16–17%. Дорогой импортный алкоголь, по мнению господина Московского, подорожает на 10–12%. Рост ставок практически не скажется на роме: он завозится преимущественно из дружественных стан, говорит эксперт.
Решение о повышении пошлин принято в преддверии высокого предновогоднего сезона. Эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук, впрочем, считает, что полочные цены на импортный алкоголь какое-то время сохранятся на привычном уровне. Стоимость выстраивается с учетом конкуренции, напоминает он. Повышение, по прогнозам господина Московского, станет заметно потребителям только в первом квартале 2027 года. До этого времени розница будет распродавать запасы.
Президент компании Ladoga Вениамин Грабар позитивно смотрит на повышение пошлин. Российский виски после повышения минимальной розничной цены (МРЦ) и введения нового ГОСТа по стоимости приблизился к импортному, отмечает он.
Эксперт обращает внимание на то, что в Россию продолжают осуществляться поставки алкоголя, чьи производители после 2022 года заявили о прекращении деятельности в стране.
Андрей Московский считает, что дальнейшее развитие рынка во многом зависит от ожидаемого повышения акциза на спирт и МРЦ с 2027 года, он не исключает сценария, при котором рост показателей вновь подтянет цены на локальный алкоголь до уровня импортного. В A.List ожидают, что с начала 2027 года МРЦ на водку вырастет на 7,3%, до 439 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Для коньяка и виски, произведенных из сырья с выдержкой не менее трех лет, МРЦ может быть установлена в размере 807 руб. за бутылку, прибавив 6,8%.