Америка посинела от ярости
Чем чревато сокрушительное поражение партии Дональда Трампа на выборах в Конгресс
Однопартийцы президента США Дональда Трампа потерпели поражение на промежуточных выборах в Конгресс: по предварительным подсчетам, Республиканская партия уступила Демократической обе палаты парламента и большую часть губернаторских постов. На итогах голосования сказалось недовольство избирателей экономическим положением в стране, пошатнувшимся в том числе из-за войны США против Ирана. В оставшиеся два года своего президентства Дональду Трампу придется иметь дело с враждебно настроенным Конгрессом, который хотя и не сделает его «хромой уткой», но будет иметь рычаги влияния на его внутреннюю и внешнюю политику.
Синяя волна
«Что ж, я немного удивлен. Честно говоря, я думал, что они (республиканцы.— “Ъ”) выступят лучше»,— заявил Дональд Трамп журналистам, когда стало понятно, насколько серьезное поражение потерпели его однопартийцы на состоявшихся 3 ноября промежуточных выборах. В этот день решалась судьба 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и 36 губернаторских постов. Окончательные итоги еще не подведены (из-за особенностей электоральной системы в США этот процесс может затянуться на несколько недель), однако, по предварительным подсчетам, перевес демократов в Сенате может составить 55 кресел против 45 мест у республиканцев и 257 мест в Палате представителей против 178.
Демократам удалось завоевать большинство голосов сразу в нескольких штатах, которые считались оплотом республиканцев, включая Южную Каролину, Канзас, Айову и Огайо. Даже Техас, который более 30 лет голосовал за «красных» (цвет Республиканской партии), перекрасился в «синий» (цвет демократов): Джеймс Таларико гарантировал себе место в Сенате, а Джина Инохоса станет первой женщиной латиноамериканского происхождения на посту губернатора этого штата.
Судя по опросам общественного мнения, этот результат отражает прежде всего протестные настроения среди избирателей: большинство голосовали не столько за демократов, сколько против политики республиканской администрации.
«Республиканская партия, которая за два года правления Трампа практически полностью отдала ему все рычаги управления и не противостояла ему в Конгрессе, во многом получила по заслугам. Хотя, конечно, это не означает поддержки демократов — это скорее не столько их победа, сколько поражение республиканцев»,— пояснил “Ъ” американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
В наибольшей степени избиратели высказывали недовольство собственным благосостоянием. Непродуманная тарифная политика Белого дома, а также война против Ирана, начатая Дональдом Трампом в феврале этого года, привели к заметному росту цен на бензин (плюс 43–50%) и дизель (плюс 68–74%) в самих США, что спровоцировало подорожание многих категорий товаров и услуг. «Основная причина поражения республиканцев — это, конечно, экономика, подорванная авантюрными и крайне непопулярными действиями Дональда Трампа. В американских соцсетях даже шутят, что Иран осуществил смену режима в Америке»,— поделился с “Ъ” эксперт НИУ «Высшая школа экономики» и автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян.
Сам Дональд Трамп, изначально призвавший избирателей голосовать «так, как будто его имя стоит в бюллетене», после появления первых результатов поспешил заявить, что провал «красных» связан как раз с тем, что его имени в бюллетене не было, «иначе республиканцы победили бы с огромным отрывом». Опротестовывать итоги выборов он, однако, судя по всему, не собирается. Ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что признает результаты голосования, только если выборы пройдут «честно». При этом ситуация в ряде штатов давала главе государства повод упрекнуть оппонентов в нечистоплотности: так, на Аляске против сенатора-республиканца Дэна Салливана помимо демократки Мэри Пелтолы неожиданно выдвинулся независимый кандидат Дэниел Салливан, в чем президент увидел попытку запутать избирателей и искусственно занизить количество голосов, отданных за его однопартийца.
Тем не менее Дональд Трамп наутро после выборов не стал ставить под сомнение победу демократов и даже поздравил их, заявив, что рассчитывает на сотрудничество с ним «ради блага страны». Ну а если демократы сотрудничать не захотят, президент пригрозил «накладывать вето на все их инициативы». В качестве демонстрации серьезности своих намерений он выложил в соцсети фото красной кепки с надписью «Veto».
Другая Америка
Представители Демократической партии между тем пока не демонстрируют готовности к сотрудничеству с действующей администрацией. На выборы они шли как раз, наоборот, с обещанием инициировать сразу несколько расследований в отношении самого президента, членов его семьи и ближайшего окружения. Среди прочего они подозревают Дональда Трампа, его родственников и команду в злоупотреблении властью с целью личного обогащения, грозя «призвать их за все к ответу».
Свои новые расширенные полномочия по запуску расследований демократы смогут задействовать с 3 января, когда будет официально обновлен состав Конгресса. И если сейчас, оставаясь в меньшинстве, они не могут выписывать обязательные повестки для дачи показаний, то, получив большинство, получат возможность это делать. Сам президент при этом обладает иммунитетом (за действия в рамках его прямо закрепленных конституционных полномочий) и правом помилования (распространяющимся, однако, не на все дела), но демократы дают понять, что будут стараться всеми силами и средствами осложнить ему жизнь и оставшиеся два года в Белом доме, не исключая новых попыток импичмента.
С победой на выборах у демократов появятся и дополнительные рычаги влияния на политику действующей республиканской администрации, прежде всего внутреннюю.
Значимые законопроекты им, по словам Алексея Наумова, вряд ли удастся продвинуть, с учетом того что у Дональда Трампа остается право вето, а достаточного количества голосов (две трети Конгресса) демократам не набрать. «Однако и у самого Трампа во внутренней политике наступают тяжелые времена, поскольку демократы вряд ли дадут ему провести собственные инициативы»,— говорит эксперт.
По его словам, американская политика возвращается к состоянию так называемого gridlock — ситуации, когда «шестеренки» политического механизма заедают и ничего не двигается. «Две партии снова окажутся в привычной для американской системы дисфункции: они плохо понимают друг друга, почти не находят точек соприкосновения и взаимно настроены враждебно»,— поясняет Алексей Наумов.
При этом у президента США, по его словам, остается довольно широкий инструментарий во внешней политике — в вопросах дипломатии, войны и мира. Ограничения со стороны Конгресса, вероятно, сильнее всего скажутся на его планах в иранской войне, поскольку на нее правительство тратит большие деньги. «Демократы могут, и наверняка будут, создавать сложности с выделением этих средств: прекращение войны с Ираном было одной из предвыборных позиций Демократической партии»,— напоминает собеседник “Ъ”.
С Украиной же ситуация, по его словам, «двоякая». Привычно считать, что Демократическая партия больше поддерживает Украину, но это не совсем так: среди республиканцев тоже немало «ястребов» в отношении России, что видно, например, по голосованию за санкционный законопроект Линдси Грэма (признанного в РФ экстремистом и террористом). Кроме того, из Конгресса по итогам выборов уйдут некоторые заметные сторонники Украины, представлявшие обе партии. «В целом же по украинскому вопросу у Трампа гораздо больше возможностей влиять на ситуацию лично. Это не та сфера, где демократы могут легко заблокировать финансирование или большинство его решений. Поэтому, полагаю, именно во внешней политике Трамп, лишенный возможности действовать во внутренней, будет активнее»,— отмечает Алексей Наумов.
Схожий прогноз делает и американист Георгий Асатрян из Высшей школы экономики: «Парадокс в том, что, потеряв контроль над политикой внутри, Дональд Трамп может быть более активен и по хорошему агрессивен во внешней политике, проводя свои идеи в жизнь, не оглядываясь на мнения противников. В этом уже нет смысла. Учитывая его характер, ну и возраст в конце концов, я бы не исключал такой сценарий». В любом случае мы, по его словам, с января 2027 года и до конца президентского срока Дональда Трампа увидим «во многом другую Америку». Но до этого у хозяина Белого дома еще есть почти два месяца.
В Кремле надеются, что Дональд Трамп несмотря ни на что по-прежнему будет уделять внимание украинскому урегулированию. «Президент Трамп продолжает исполнять свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он и продолжит свои миротворческие усилия»,— заявил 4 ноября автору канала «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «есть наработки, скоро будет очередной раунд трехсторонних переговоров, были предприняты успешные миротворческие усилия, гуманитарная миссия Мелании Трамп». «Мы надеемся, что все это будет продолжено», — подчеркнул он.