Америка посинела от ярости

Сам Дональд Трамп, изначально призвавший избирателей голосовать «так, как будто его имя стоит в бюллетене», после появления первых результатов поспешил заявить, что провал «красных» связан как раз с тем, что его имени в бюллетене не было, «иначе республиканцы победили бы с огромным отрывом». Опротестовывать итоги выборов он, однако, судя по всему, не собирается. Ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что признает результаты голосования, только если выборы пройдут «честно». При этом ситуация в ряде штатов давала главе государства повод упрекнуть оппонентов в нечистоплотности: так, на Аляске против сенатора-республиканца Дэна Салливана помимо демократки Мэри Пелтолы неожиданно выдвинулся независимый кандидат Дэниел Салливан, в чем президент увидел попытку запутать избирателей и искусственно занизить количество голосов, отданных за его однопартийца.