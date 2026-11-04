Метод прута и пряника

От них резко отличается Рыбачка (Оливия Колман): родители ее умерли, мужа она не нажила, так что ремесло и прозвание у нее свои собственные. В деревне над ней постоянно зубоскалят — и за статус старой девы, и за навсегда въевшийся рыбный «аромат» (хотя не сказать, что большинство сельчан так уж трепетно относятся к личной гигиене). В ответ на соленые шуточки Рыбачка за словом в карман не лезет («Лизни мою селедку!»), но одинокими вечерами от них все же как-то неприятно.