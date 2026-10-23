Поперек горлышка
Пошлину на иностранный крепкий алкоголь могут повысить уже в ноябре
Как стало известно “Ъ”, правительство может принять решение о повышении пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с €3 до €5 за литр. Рост средней стоимости одной бутылки в таком случае составит 100–200 руб. Российские производители ожидают, что такая мера позволит им вернуть часть потребителей, которые сейчас покупают дешевую импортную продукцию.
Федеральные власти намерены повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих €3 до €5 за литр, рассказали два источника “Ъ” на алкогольном рынке. Соответствующее постановление должно быть издано в ноябре 2026 года. Один из собеседников “Ъ” не исключает, что новые пошлины начнут действовать сразу, а не с января 2027 года, как прогнозируют другие участники рынка. С сентября 2024 года в России действует пошлина на импортный алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее €3 за литр. В Минфине (регулирует алкогольную отрасль) оперативно на запрос “Ъ” не ответили.
Повышение пошлин закономерно приведет к росту стоимости импортного алкоголя, говорит руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. По его оценке, при текущем валютном курсе оптовые цены вырастут примерно до 70–100 руб. за бутылку. Особенно чувствителен к такому повышению пошлин ценовой сегмент до 1,5 тыс. руб. за бутылку.
По оценке президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, импортная бутылка объемом 0,7 литра в массовом сегменте подорожает чуть более чем на 200 руб. На цене дорогого импорта это повышение почти не скажется, считает он. В сегментах дороже 3–5 тыс. руб. за бутылку повышение пошлин будет менее заметно для потребителей, соглашается господин Брагин.
147,3 миллиона декалитров
алкоголя, без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, было продано в рознице в январе—сентябре 2026 года, по данным РАТК.
«Мы ожидали, что вопрос повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран будет решен по мере исчерпания значительных запасов, накопленных на складах импортеров и ритейлеров»,— говорит президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Однако, по его словам, обсуждаемое повышение неоднократно переносилось. На текущих запасах основные импортеры и торговые сети спокойно продержатся до конца этого года и пик предновогоднего сезона пройдет безболезненно, считает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук.
Главным выгодополучателем такого длинного временного разрыва между повышением ставки стали западные компании, заявившие об уходе из России в 2022 году, но продолжавшие поставлять свою продукцию по параллельному импорту, считает Вениамин Грабар. При этом российский виски после повышения минимальной розничной цены и введения нового ГОСТа по стоимости приблизился к импортным позициям, отмечает он. Повышение пошлин должно выровнять ценовую конкуренцию и вернуть рынок к более сбалансированной ситуации, ожидает господин Грабар.
Продажи импортных напитков растут главным образом за счет нескольких известных марок. По данным аналитического проекта A.List, в январе—сентябре 2026 года розничные продажи импортного виски в России выросли примерно на 12% год к году. Как ранее сообщал “Ъ”, в январе—июне этого года на долю зарубежных производителей пришлось 33,8% продаж среди 15 наиболее востребованных в России марок виски. Это на 4,6 процентного пункта больше год к году.
Повышение минимальной пошлины до €5 за литр вряд ли изменит эту картину, считает господин Московский. Впрочем, не исключает Руслан Брагин, импортеры могут отказаться от ввоза низкооборачиваемых нишевых категорий крепкого алкоголя. В Stellar Group считают, что из-за повышения пошлин российские производители спиртного увеличат активность на рынке для наращивания своей доли в ритейле. Например, будут выводить новинки, проводить промоакции, перечисляют в компании. Впрочем, там признают, что импортные торговые марки имеют устойчивый спрос на российском рынке.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 1