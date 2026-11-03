Власти разработали проект бюджета Свердловской области с дефицитом 45 млрд руб.

Как сказано в документе, в 2027 году сумма налоговых и неналоговых доходов составит 463,2 млрд руб. Ключевыми источниками пополнения казны станут НДФЛ (211,3 млрд руб.), налог на прибыль организаций (118 млрд руб.) акцизы (39,6 млрд руб.), налоги на совокупный доход организаций (37,2 млрд руб.) и налог на имущество организаций (36,5 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений в 2027 году составит 17,3 млрд руб.