Власти разработали проект бюджета Свердловской области с дефицитом 45 млрд руб.
Правительство Свердловской области завершило разработку бюджета региона на 2027 год. Согласно постановлению и.о. губернатора Алексея Шмыкова, общий объем доходов казны Среднего Урала должен составить 480,5 млрд руб., расходов — 526,5 млрд руб. Дефицит бюджета планируется в размере 45,9 млрд руб.
Как сказано в документе, в 2027 году сумма налоговых и неналоговых доходов составит 463,2 млрд руб. Ключевыми источниками пополнения казны станут НДФЛ (211,3 млрд руб.), налог на прибыль организаций (118 млрд руб.) акцизы (39,6 млрд руб.), налоги на совокупный доход организаций (37,2 млрд руб.) и налог на имущество организаций (36,5 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений в 2027 году составит 17,3 млрд руб.
Большая часть расходов будет направлена на образование (151,1 млрд руб.), социальную политику (127,4 млрд руб.), общегосударственные вопросы (63,2 млрд руб.), национальную экономику (56,1 млрд руб.) и здравоохранение (50,4 млрд руб.). Меньший объем средств планируют выделить на ЖКХ (15,6 млрд руб.), физическую культуру и спорт (8,3 млрд руб.), обслуживание государственного долга (6,9 млрд руб.), культуру и кинематограф (5,6 млрд руб.), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (4,6 млрд руб.) и охрану окружающей среды (2,5 млрд руб.)
Ожидается, что Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит документ в первом чтении на очередном заседании 17 ноября. Проект бюджета региона депутатам представит министр финансов Среднего Урала Александр Старков.
Проект бюджета на 2026 год свердловский парламент принял в пером чтении с параметрами 504,4 млрд руб. по доходам и 536,3 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 31,9 млрд руб. К третьему окончательному чтению в декабре ожидаемый размер поступлений возрос до 506,9 млрд руб., трат — до 538,9 млрд руб. Губернатор Денис Паслер тогда заверил, что в 2026 году «ни о каком затягивании поясов речи не идет», несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране.