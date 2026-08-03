Госдолг Свердловской области снизился на 4,6 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области к 1 августа сократился на 4,6 млрд руб. до 72,3 млрд руб. — почти на 6%, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Этого удалось достичь благодаря частичному погашению в июне номинальной стоимости государственных облигаций Свердловской области в сумме 3,6 млрд руб., а также списанию части задолженности по бюджетным кредитам по решению правительства Российской Федерации»,— рассказал губернатор Денис Паслер. По данным министра финансов области Александра Старкова, структура долга по большей степени оптимизирована за счет «дешевых» заимствований. Доля бюджетных кредитов составляет 89,1%, а государственных облигаций — 10,9% от общего долгового портфеля.

Регион продолжает привлекать средства для инфраструктурных задач: например, с начала года выделено 1,6 млрд руб. на реконструкцию и строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти.

Госдолг Свердловской области непрерывно снижался с сентября 2024 года, перед этим он достиг показателя в 104,7 млрд руб. Однако впервые за полтора года он возрос с 76,8 млрд руб. в начале марта до 77,3 млрд руб. в апреле. В начале июля правительство России приняло решение списать 2,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам, благодаря чему снизился госдолг региона.

Ирина Пичурина