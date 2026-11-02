Как устроены промежуточные выборы в США
Промежуточные выборы в США проходят раз в четыре года, спустя два года после президентских. На них избирается весь состав Палаты представителей и около трети Сената — соответственно нижней и верхней палат Конгресса США.
Разные сроки полномочий президента, членов Палаты представителей и сенаторов были предусмотрены Конституцией США 1787 года. Прямые выборы в верхнюю палату установили в 1913 году. Основной день голосования — вторник после первого понедельника ноября. Полномочия членов Конгресса нового созыва начинаются 3 января следующего после выборов года.
Значение промежуточных выборов определяется прежде всего борьбой за большинство в Конгрессе. Переход хотя бы одной палаты под контроль оппозиции позволяет ей блокировать законодательные инициативы президента. Президент сохраняет право вето на принятые Конгрессом законопроекты. Для преодоления вето требуется не менее двух третей голосов в каждой из палат.
Промежуточные выборы традиционно рассматриваются как проверка общественной поддержки действующего президента. Его партия обычно теряет места в Палате представителей. В 2018 году в середине первого срока республиканца Дональда Трампа демократы вернули большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранили Сенат. На предыдущих промежуточных выборах, в 2022 году, при президенте-демократе Джо Байдене большинство в Палате представителей перешло к республиканцам, тогда как демократы удержали контроль над Сенатом.