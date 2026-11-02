Как устроены промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы традиционно рассматриваются как проверка общественной поддержки действующего президента. Его партия обычно теряет места в Палате представителей. В 2018 году в середине первого срока республиканца Дональда Трампа демократы вернули большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранили Сенат. На предыдущих промежуточных выборах, в 2022 году, при президенте-демократе Джо Байдене большинство в Палате представителей перешло к республиканцам, тогда как демократы удержали контроль над Сенатом.