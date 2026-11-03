Обновление теплосетей в воронежских Лисках продолжит еще одна местная фирма
Подконтрольное властям Лисок Воронежской области ООО «Тепловик» заключило контракт на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части райцентра с местным ООО «Энергостройпоставка». Стоимость работ равна начальной цене и составляет 10,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. На участие в электронном аукционе поступила одна заявка, в связи с этим торги признаны несостоявшимися.
Проект контракта предусматривает три этапа реконструкции. На первом подрядчик должен обустроить трансформаторную подстанцию и выполнить конструктивные решения. На втором — проложить наружные сети электроснабжения котельной на улице Воронежской. Третий этап включает установку блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции мощностью 400 кВА.
Работы по первому этапу запланированы до 9 ноября 2026 года, по второму — до 30 ноября 2026 года, по третьему — до 15 января 2027 года. С учетом приемки сроки исполнения этапов составляют 16 декабря 2026 года, 15 января и 24 февраля 2027 года соответственно. Финансирование предусмотрено за счет займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий», привлеченного из средств Фонда национального благосостояния, а также областного и городского бюджетов.
По данным Rusprofile, ООО «Энергостройпоставка» зарегистрировано в 2016 году в Лисках Воронежской области и специализируется на производстве электромонтажных работ. Уставный капитал общества составляет 45 тыс. руб. Компанией руководит Алексей (Алексеевич) Леонов, которому также принадлежит 33,3% общества. Учредителями с теми же долями также являются Елена Леонова и Алексей (Яковлевич) Леонов. В 2025 году выручка общества составила 49 млн руб., снизившись на 7,6% по сравнению с 2024 годом (53 млн руб.). Чистая прибыль, напротив, выросла почти в 3,9 раза — с 48 тыс. руб. в 2024 году до 187 тыс. руб. в 2025-м.
В начале октября аукцион на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города Лиски Воронежской области выиграло местное ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова. Контракт заключили по начальной цене 29,8 млн руб.
Также ООО «Тепловик» в сентябре объявило отдельный аукцион на локальный этап реконструкции системы теплоснабжения восточной части города, однако уже на следующий день отменило его без объяснения причин. Начальная цена контракта составляла 25,3 млн руб. Это почти в 19 раз меньше начальной цены предыдущих, 11-х торгов, на которых подрядчика так и не нашли. Тогда работы оценили в 489,3 млн руб.
В июне 2023 года контракт на масштабную реконструкцию теплосетей Лисок за 1,1 млрд руб. получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Подрядчик должен был завершить работы к декабрю 2024 года, однако заказчик впоследствии расторг договор в одностороннем порядке.
В феврале 2025 года «Тепловик» подал в Арбитражный суд Воронежской области иск к подрядчику на 400,1 млн руб. Истец требовал вернуть 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, а также выплатить 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Сумма отражала разницу между стоимостью оплаченных и фактически выполненных работ. В октябре 2025 года стороны заключили мировое соглашение.