Обновление теплосетей в воронежских Лисках продолжит еще одна местная фирма

По данным Rusprofile, ООО «Энергостройпоставка» зарегистрировано в 2016 году в Лисках Воронежской области и специализируется на производстве электромонтажных работ. Уставный капитал общества составляет 45 тыс. руб. Компанией руководит Алексей (Алексеевич) Леонов, которому также принадлежит 33,3% общества. Учредителями с теми же долями также являются Елена Леонова и Алексей (Яковлевич) Леонов. В 2025 году выручка общества составила 49 млн руб., снизившись на 7,6% по сравнению с 2024 годом (53 млн руб.). Чистая прибыль, напротив, выросла почти в 3,9 раза — с 48 тыс. руб. в 2024 году до 187 тыс. руб. в 2025-м.