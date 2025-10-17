Спор московского подрядчика и властей воронежских Лисок закончился миром

Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение по спору местного ООО «Тепловик», подконтрольного администрации города Лиски, с московским ООО «Южнефтегазстрой» из-за контракта на реконструкцию систем теплоснабжения в райцентре. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд констатировал, что «Тепловик» перечислил «Южнефтегазстрою» 581,4 млн руб. по контракту. Подрядчик выполнил и передал заказчику работы на 254,5 млн руб., и тот их принял. Образовавшуюся разницу власти Лисок попытались взыскать.

В июне компании произвели сальдирование закупленного «Южнефтегазстроем» материала и оборудования на 345,2 млн руб. К «Тепловику» перешло право собственности на данное имущество, и компания отказалась от части требований к подрядчику — 326,9 млн руб. неотработанного аванса по контракту. Также «Южнефтегазстрой» должен будет возместить «Тепловику» 70% уплаченной им госпошлины. Еще 1,4 млн руб. излишне уплаченной госпошлины вернутся компании из федерального бюджета.

Иск был подан «Тепловиком» в феврале. Компания требовала взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,1 млн руб., в том числе 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Тогда же министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов рассказывал, что в прошлом году было заменено 4 км труб, тогда как всего по контракту необходимо было заменить 16 км. Также к системе не были подключены две котельные, которые просто поставили на площадки. По словам министра, подрядчики для завершения реконструкции были найдены.

Контракт на реконструкцию систем теплоснабжения в восточной части Лисок «Тепловик» как заказчик заключил с «Южнефтегазстроем» в июне 2023 года. Компания была единственным участником конкурса, начальную цену подряда в 1,1 млрд руб. снижать не стала. Работы требовалось выполнить до декабря 2024 года, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика.

По данным Rusprofile, ООО «Тепловик» зарегистрировано в 2018 году в Лисках Воронежской области. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды. Уставный капитал — 721,8 тыс. руб. Учредителем является администрация города Лиски. Выручка общества в 2024 году составила 271 млн руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб. Гендиректор — Александр Малеев. ООО «Южнефтегазстрой» с чеченским ИНН зарегистрировано в Москве в июне 2004 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 1 млн руб. По итогам 2024 года выручка общества составила 189 млн руб., чистый убыток — 123 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Маулды Дашаев.

В июле «Тепловик» объявил очередной аукцион на завершение реконструкции теплосетей в Лисках. Начальная цена лота составила 37,8 млн руб., при том, что минимальная стоимость на предыдущем аукционе составляла 522,7 млн руб. Тендер был признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки.

