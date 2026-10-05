Теплосети в воронежских Лисках реконструирует местное «Хива-строй» за 30 млн

Аукцион на отдельный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города Лиски Воронежской области выиграло местное ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Контракт заключили по начальной цене 29,8 млн руб. Компания стала единственным участником торгов: она подала заявку на участие, которую признали соответствующей требованиям.

По данным Rusprofile, ООО «Хива-строй» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Кудрат Исмаилов. Выручка общества в 2025 году составила 91 млн руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб. С 2016 года с компанией было заключено 66 госконтрактов на общую сумму 1,3 млрд руб.

Согласно документации, работы разделены на два этапа. С даты заключения контракта до 15 октября подрядчику предстоит выполнить конструктивные решения тепловой сети второго пускового комплекса. С 16 октября по 12 ноября он должен смонтировать систему теплоснабжения.

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере около 3 млн руб. (10% от начальной цены). Гарантийный срок на результат работ составит пять лет. Контракт будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Финансирование предусмотрено за счет займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий», привлеченного из средств Фонда национального благосостояния, а также средств областного и городского бюджетов.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущие торги на выполнение работ по второму пусковому комплексу объявили 8 сентября, однако уже на следующий день отменили без объяснения причин.

Ранее «Тепловик» не смог найти подрядчика для полной реконструкции системы теплоснабжения Лисок. На последних, 11-х торгах начальная цена контракта составляла 489,3 млн руб.

В июне 2023 года подряд на масштабную реконструкцию теплосетей получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Стоимость соглашения составляла 1,1 млрд руб., завершить работы планировалось к декабрю 2024 года. Однако заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к подрядчику на 400,1 млн руб. В сумму требований вошли 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Компания потребовала взыскать разницу между стоимостью оплаченных и фактически выполненных работ. В октябре 2025 года стало известно о заключении сторонами мирового соглашения.

Егор Якимов