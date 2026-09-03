Никто не захотел реконструировать теплосети в Воронежской области со скидкой

Не состоялись 11-е торги на реконструкцию системы теплоснабжения в восточной части Лисок Воронежской области. Это связано с отсутствием заявок на конкурс, следует из итогового протокола. По сравнению с последним тендером начальная цена была снижена на 19,5%: с 607,5 млн до 489,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы требовалось выполнить в пять этапов до конца 2027 года. В частности, подрядчику предстояло построить тепловую камеру, котельную, участки тепловой сети, устроить систему дистанционного контроля. Источником финансирования выступали областной и городской бюджеты, а также средства займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В июне 2023 года контракт на масштабные работы в Лисках достался московскому ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания получила подряд по начальной цене в 1,1 млрд руб. Она должна была провести реконструкцию до декабря 2024 года, однако контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика.

В феврале 2025 года подконтрольное лискинским властям ООО «Тепловик» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,1 млн руб., в том числе 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Речь шла о разнице между оплаченными и выполненными работами по контракту на реконструкцию теплосетей. Тогда же министр ЖКХ и энергетики Воронежской области рассказывал, что в 2024 году в Лисках было заменено всего 4 км труб из необходимых 16-ти, также к системе не были подключены две котельные, которые поставили на площадки. В октябре 2025 года стало известно, что стороны заключили мировое соглашение.

С апреля по октябрь 2025 года «Тепловик» безуспешно искал нового подрядчика, но на участие в аукционах не поступило ни одной заявки. В июле 2026 года организация разыграла подряд на корректировку проектно-сметной документации. Работы выполнило воронежское ООО «ГСС проект» Романа Кузнецова за 210 тыс. руб. Уже в августе были объявлены торги на реконструкцию теплосетей со скидкой.

Алина Морозова