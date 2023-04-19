Московский «Южнефтегазстрой» обновит систему теплоснабжения воронежских Лисок за 1,1 млрд рублей

Столичное ООО «Южнефтегазстрой» стало единственным участником торгов на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части райцентра Лиски Воронежской области. Договор направлен компании на подписание, следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составила 1,086 млрд руб. «Южнефтегазстрой» ее снижать не стал. Подрядчику необходимо до декабря 2024 года обновить теплосети и две квартальные котельные, а также благоустроить территорию.

Работы делаются по заказу принадлежащего мэрии Лисок ООО «Тепловик». Финансировать их будут федеральный Фонд национального благосостояния и городской бюджет.

По данным Rusprofile ООО «Южнефтегазстрой» с чеченским ИНН зарегистрировано в Москве в июне 2004 года для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 1 млн руб. По итогам 2021 года выручка составила 248,9 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Маулды Дашаев.

В 2022 году компания получила два госконтракта на 300,4 млн руб. от волгоградского ГКУ «Управление капитального строительства». Оба касаются строительства нескольких газопроводов во Фроловском районе. Цена первого контракта составила 228,2 млн, второго — 72,3 млн.

О вложениях в обновление теплосетей Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Воронежские власти греют "Квадру"».

Александр Прытков

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