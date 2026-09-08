В воронежских Лисках отдельный этап реконструкции теплосетей оценили в 25 млн

Подконтрольное властям Лисок Воронежской области ООО «Тепловик» объявило отдельный аукцион на локальный этап реконструкции системы теплоснабжения в восточной части города. Начальная цена контракта составляет 25,3 млн руб. Это в 19 раз меньше стоимости последних, 11-х торгов, на которых подрядчика так и не нашли. Начальная цена контракта на них составляла 489,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новый аукцион охватывает работы исключительно по второму пусковому комплексу, тогда как тендер на полную реконструкцию системы был рассчитан на пять этапов до конца 2027 года. Подрядчику предстоит реализовать проектные решения и смонтировать тепловую сеть до 4 ноября 2026-го.

Финансирование предусмотрено из областного и городского бюджетов, а также за счет займа публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 2,5 млн руб. — 5% от начальной цены. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 14 сентября, итоги подведут 15-го.

В июне 2023 года подряд на масштабную реконструкцию теплосетей в Лисках получила московская компания «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Стоимость контракта составляла 1,1 млрд руб., завершить работы планировалось к декабрю 2024 года. Однако заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к подрядчику на 400,1 млн руб. В эту сумму вошли 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Компания потребовала компенсировать разницу между стоимостью оплаченных и фактически выполненных работ.

Как ранее сообщал министр ЖКХ и энергетики Воронежской области, в 2024 году в Лисках заменили лишь 4 км из запланированных 16 км теплосетей. Кроме того, к системе не подключили две котельные, установленные на подготовленных площадках. В октябре 2025 года стало известно о заключении сторонами мирового соглашения.

С апреля по октябрь 2025 года «Тепловик» безуспешно искал нового подрядчика: на аукционы не поступило ни одной заявки. В июле 2026 года компания провела торги на корректировку проектно-сметной документации. Контракт за 210 тыс. руб. получила воронежская «ГСС проект» Романа Кузнецова.

Кабира Гасанова