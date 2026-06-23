Все, что Доктор рассказал

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко (позывной Доктор). По версии следствия, он с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые заплатили миллионы рублей, чтобы служить в частной военной компании на тыловых должностях, но оказались в итоге на передовой. Господину Марущенко также вменяют убийство и похищения людей, которые сомневались в его компетенции. Фигурант полностью признал вину и рассказал следователям о целой серии тяжких преступлений, совершенных участниками ЧВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко Алексей Марущенко

Фото: Из личного архива Алексея Марущенко

Уголовное дело, основным фигурантом которого стал Алексей Марущенко, называвший себя офицером ГРУ, в феврале 2025 года возбудило военное следственное управление СКР по Московскому военному округу. Впоследствии материалы передали в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По делу из 24 томов проходят девять человек.

Алексея Марущенко обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, двух эпизодах похищения людей, а также превышении полномочий с применением пыток и убийства.

Потерпевшими признаны около 100 человек, многие из которых участники СВО.

Согласно показаниям Алексея Марущенко, ЧВК «Ястреб», «Мар» (лиц, связанных с этой компанией, сотрудники КГБ задержали в Белоруссии в 2020 году, заподозрив в подготовке госпереворота, но потом передали России) и «Вежливые люди» появились еще в 2014 году после событий на Украине и в Крыму. Тогда они представляли собой «объединение добровольцев» из 70 бойцов и 400 человек, работавших над гуманитарными проектами.

В декабре 2018 года Алексей Марущенко зарегистрировал одно из своих подразделений как ООО «ЧВК "Ястреб"». После начала спецоперации ЧВК, по его словам, выполняла задачи в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях.

Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с МО.

Вместе с сослуживцем Александром Сачко и своим зятем Дмитрием Антоновым глава ЧВК убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем».

С контрактников, получивших единовременные выплаты, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб. В деле упоминается, что одного из желавших вступить в «Ястреб» фигуранты убедили перевести около 1,25 млн руб. за то, чтобы его не отправляли на линию боевого соприкосновения.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года господин Марущенко придумал схему вымогательства денег и ценных вещей у военнослужащих.

Для ее реализации он привлек знакомых — одного из сотрудников «Ястреба» Артура Велисевича, а также бывших бойцов штурмовых рот ВС РФ Сергея Чочию, Андрея Семенова и Ивана Тимохова. Их первой жертвой стал сержант, служивший во временном пункте связи в Белгородской области. Разоружив военного, боевики увезли его в село Мясоедово, где находилась база ЧВК. Там сержанта приковали наручниками к дереву и несколько дней избивали, пока он не передал преступникам 500 тыс. руб. После этого военнослужащего отпустили.

Следующей целью похитителей стал военный корреспондент Роман Семенов. Последний конфликтовал с «Ястребами», так как расследовал противоправную деятельность ЧВК и передавал всю информацию правоохранителям.

В сентябре 2024 года бойцы похитили военкора у входа в метро в Санкт-Петербурге и вывезли его в полевой лагерь в городе Луга. Там у жертвы забрали 35 тыс. руб., избивали и пытали водой.

Впоследствии военкора перевезли в Мясоедово, где посадили его в вертикально закопанный гроб на 12 дней. У супруги господина Семенова потребовали выкуп в 1 млн руб., угрожая убить журналиста. Согласно фабуле дела, Алексей Марущенко приказал подчиненным отпустить Романа Семенова после того, как его жена обратилась в полицию.

Еще четверых военнослужащих обвиняемые Марущенко, Велисевич и Семенов избили в августе 2024 года. По версии следствия, Алексей Марущенко обманул бойцов, сообщив, что командование передало их в распоряжение ЧВК «Ястреб». Солдаты, в свою очередь, выяснили, что Алексей Марущенко лишь выдает себя за офицера и военнослужащего, а следовательно, командовать вообще не может.

Чтобы проучить военных, Алексей Марущенко рассказал десяти сослуживцам, что обидчиков якобы разыскивают за невозвращение в часть. 21 августа злоумышленники ворвались в дом, где жили потерпевшие, заковали их в наручники и вывезли в Мясоедово. Там военных приковали к деревьям и избивали на протяжении четырех дней, пока военнослужащие не признали Алексея Марущенко своим командиром. Одного из них угрозами заставили перевести главе ЧВК более 850 тыс. руб.

Другой эпизод в деле связан с убийством рядового Рашида Аджиева.

По данным следствия, солдат Аджиев отказывался выполнять приказы Алексея Марущенко и «проявлял к нему неуважение». Глава ЧВК «для поддержания авторитета» поручил подчиненным разобраться с ним. 21 декабря 2024 года контрактника отвели в ближайшую лесополосу, где его застрелил Иван Бабенко. Последний в явке с повинной указал, что не мог не выполнить приказ командира Марущенко, так как боялся, что его изобьют, изнасилуют или убьют.

Также в деле упоминаются случаи хищения оружия из части, где находился Алексей Марущенко. Их непосредственным фигурантом стал начальник отделения участковых ОМВД по Рыльскому району Курской области подполковник Игорь Душкин. Как установило следствие, бойцы ЧВК с августа 2024 года по февраль 2025 года похищали пистолеты, автоматы, гранатометы и патроны. Офицер Душкин, по данным следствия, организовывал продажу похищенного оружия. Впоследствии обвинение по данному эпизоду предъявили только полицейскому Душкину. Кроме того, в материалах расследования говорится о неких неустановленных лицах, в том числе из самой воинской части.

Сам Алексей Марущенко, как установили в ГВСУ СКР, с 2022 года незаконно владел оружием.

Согласно его показаниям, он нашел в Белгородской области пистолет Стечкина, который спрятал в тайнике. А через два года стал обладателем автомата АК-74М, который забрал у военных.

После утверждения обвинения Главная военная прокуратура (ГВП) 27 мая этого года направила дело в отношении Алексея Марущенко и других фигурантов для рассмотрения в Белгородский районный суд Белгородской области. Глава ЧВК первоначально не признавал вину, но позже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его дело выделили в отдельное производство.

Суд должен рассмотреть его в особом порядке, что гарантирует фигуранту минимальный срок (по предъявленным обвинениям ему грозило вплоть до пожизненного). Ранее, как сообщал “Ъ”, в особом порядке был осужден боец ЧВК Иван Тимохов, получивший за пытки журналиста пять лет колонии.

Согласно информации из карточки дела, заседание должно было пройти 10 и 22 июня, однако в обоих случаях его перенесли из-за неявки подсудимого Марущенко. По данным “Ъ”, глава «Ястребов» еще во время предварительного слушания заявил о желании после судебного разбирательства стать настоящим военным — заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Никита Черненко