«Ястреба» приговорили к штурму

Суд в Белгороде 4 августа вынес приговор главе частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексею Марущенко. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима за обман порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также за организацию убийства. При этом он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Во времена управления штурмовыми отрядами ЧВК господин Марущенко не заключал контракт, утверждая, что свое отвоевал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею Марущенко могут заменить 18-летний срок на участие в СВО

Фото: Архив Алексея Марущенко Алексею Марущенко могут заменить 18-летний срок на участие в СВО

Фото: Архив Алексея Марущенко

В Белгородском райсуде Белгородской области прошли прения по делу Алексея Марущенко, который является основателем ЧВК «Ястреб». Военный прокурор запросил для него 20 лет колонии строгого режима. Сразу после этого суд удалился в совещательную комнату и через несколько часов назначил подсудимому 18 лет заключения со штрафом в 900 тыс. руб.

Уголовное дело основателя ЧВК рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке в связи с тем, что он полностью признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

В основу обвинения легла деятельность «Ястреба», который, по сути, являлся неформальным подразделением одной из войсковых частей 44-го армейского корпуса. По признанию господина Марущенко, входящие в состав ЧВК добровольцы выполняли боевые задачи в интересах Минобороны РФ в Харьковской, Белгородской и Курской областях. Главное военное следственное управление СКР установило, что в 2024 году руководство «Ястреба» обманывало заключающих контракты с Минобороны добровольцев, убеждая их за деньги служить в ЧВК.

По подсчетам следствия, Алексей Марущенко вместе с другими фигурантами дела получил от почти 90 военнослужащих более 8,8 млн руб. Те, кто критиковал руководство ЧВК, подвергались избиениям и пыткам.

Так, потерпевшим по делу проходит военкор Роман Семенов, которого похитили и на 12 дней посадили в вертикально закопанный гроб. Боец Рашид Аджиев был убит за проявление неуважения к господину Марущенко.

Адвокат Романа Семенова Игорь Бурдинский сказал “Ъ”, что он и его доверитель согласны с назначенным подсудимому сроком, но будут обжаловать решение суда в части удовлетворения гражданского иска. Изначально военкор требовал с господина Марущенко 12 млн руб., но в его пользу суд взыскал только 900 тыс. По иску родственников убитого рядового Аджиева подсудимый должен выплатить 3 млн руб., хотя они требовали 36 млн.

Как рассказывал “Ъ”, во время рассмотрения дела в суде представили документ о том, что господин Марущенко принят на службу в морскую пехоту Северного флота. До этого он не заключал контракты с Министерством обороны. Таким образом, осужденный, скорее всего, окажется на СВО, а получив госнаграду на передовой, избежит даже судимости.

В начале июня по показаниям господина Марущенко был задержан и заключен под стражу бывший командир 44-го армейского корпуса Александр Дембицкий.

Генерал, по версии следствия, за взятку в 4 млн руб. мог дать руководителю ЧВК право управлять штурмовыми подразделениями, хотя полномочий на то он не имел.

На допросе в качестве свидетеля генерал Дембицкий отрицал выполнение боевых заданий руководителем «Ястреба», но согласился, что тот активно участвовал в жизни боевых подразделений. По словам генерала, Алексей Марущенко так объяснил, почему не заключал контракт о прохождении военной службы,— «свое отвоевал».

Во времена набора в ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко активно продвигал службу в подразделении в соцсетях. В одном из интервью он рассказывал, что под его управлением находятся штурмовые отряды, подразделения разведки, спецназа, саперы и собственная рота БПЛА, которая в том числе занимается разработкой дронов.

По словам господина Марущенко, «Ястреб» участвовал в боевых действиях на территории Украины с 2014 года, начиная с событий в Крыму, Донбассе и Луганске, а его руководство причастно к разработке плана специальной военной операции. Кроме того, ЧВК якобы получила солидный международный опыт, выполняя задачи в Сирии и Ливии, где господин Марущенко, по собственному признанию, лично подписывал документ о прекращении боевых действий.

Ефим Брянцев; Сергей Толмачев, Воронеж