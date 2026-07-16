Военком продавал контрактников

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела бывшего военкома Выборгского района Санкт-Петербурга полковника Александра Бажимова. Следствие считает, что он был замешан в схеме набора добровольцев в частную военную компанию (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко. По версии следствия, военком мог получить деньги от представителей городских предприятий за фиктивное трудоустройство будущих контрактников ЧВК. Это давало возможность получения компенсаций и налоговых послаблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бажимов

Фото: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга Александр Бажимов

Фото: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Как удалось выяснить “Ъ”, в основу уголовного дела в отношении 64-летнего бывшего военкома Выборгского района Санкт-Петербурга Александра Бажимова легли обстоятельства набора добровольцев в ЧВК «Ястреб». Как рассказывал “Ъ”, суды в Белгороде и Курске рассматривают уголовные дела в отношении участников компании, которые обманывали заключающих контракты на военную службу рекрутов, убеждая их служить под командованием Алексея Марущенко и передавать ему деньги на покупку беспилотников и обмундирования.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в конце мая заключил полковника Бажимова под стражу по делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Во второй половине июня Первый Западный окружной военный суд оставил его апелляционную жалобу на это решение без удовлетворения.

По данным “Ъ”, уголовное дело в ВСУ СКР возбудили на основании показаний ранее задержанного Дмитрия Антонова, который являлся генеральным директором принадлежавшего Алексею Марущенко ООО «Частная военная компания "Ястреб"».

Он рассказал, что по договоренности с военкомом и представителями властей ему дали кабинет в администрации Выборгского района, в котором он встречал добровольцев. После уточнения данных господин Антонов отводил их в военный комиссариат, где они заключали контракты. По словам участника ЧВК, рекрутов устраивали в бюджетные учреждения Санкт-Петербурга.

От Александра Бажимова он узнал, что организации были заинтересованы в будущих контрактниках: их трудоустройство помогало сохранять действующий штат сотрудников, а также позволяло возмещать единоразовые выплаты и давало налоговые послабления. Согласно показаниям Дмитрия Антонова, в ноябре 2024 года военком Бажимов вызвал его к себе и познакомил с главным инженером одной из таких организаций.

По словам участника ЧВК, представитель предприятия заявил военкому, что туда необходимо трудоустроить не менее 50 человек. За каждого он был готов заплатить 10 тыс. руб.

Александр Бажимов на это якобы согласился, после чего получил 500 тыс. руб. После этого более 50 будущих контрактников были трудоустроены в АО.

В рамках расследования уголовного дела о мошенническом обмане добровольцев Александр Бажимов давал показания в качестве свидетеля. Он подтвердил, что рекруты устраивались на работу в бюджетные учреждения. Также военком рассказал о знакомстве с Алексеем Марущенко: полковник предлагал ему назвать формируемое им подразделение «Выборгский полк», но тому название не понравилось. Также глава ЧВК якобы рассказал военкому о конфликте с руководством 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, в подразделение которого набирались бойцы. Господин Марущенко признался, что генерал Александр Дембицкий как-то раз выгнал его с территории воинской части. О причинах конфликта военкому не было известно.

Как рассказывал “Ъ”, генералу Дембицкому предъявлено обвинение в получении взятки в 4 млн руб. от Алексея Марущенко за право командовать бойцами, участвовавшими в боевых действиях на территории Харьковской, а также Белгородской и Курской областей. Показания против него дал сам глава ЧВК Марущенко. Вину в получении взятки и превышении полномочий генерал не признает. 17 июля Второй Западный окружной военный суд рассмотрит его жалобу на заключение под стражу.

Сергей Толмачев, Воронеж