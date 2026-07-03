Генерал недосмотрел за «Ястребом»

Военный суд арестовал 52-летнего бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого. По информации “Ъ”, на генерала дал показания руководитель частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексей Марущенко, которого судят за обман 90 военнослужащих, вымогательство, похищение людей и убийство. В рамках сделки со следствием он заявил, что передал генералу Дембицкому 4 млн руб. за возможность управления штурмовыми подразделениями, участвовавшими в освобождении Курской области. Генерал вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова, Коммерсантъ Фото: Мария Летова, Коммерсантъ

Защита бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого обжаловала решение 235-го гарнизонного военного суда, который три недели назад заключил генерала под стражу.

Александру Дембицкому 52 года. Он родился 25 августа 1973 года в Хмельницкой области Украинской ССР. В 2024–2025 годах возглавлял 44-й армейский корпус Ленинградского военного округа. В материалах уголовного дела, с которыми ознакомился “Ъ”, указано, что господин Дембицкий имеет звание генерал-лейтенанта.

В следственных органах и суде не сообщали деталей об уголовном деле господина Дембицкого. По данным “Ъ”, в его основу легли показания основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в обмане военнослужащих, а также в нескольких других преступлениях — вымогательстве, похищении людей, незаконном обороте оружия, превышении полномочий с применением пыток и убийствах.

Как рассказывал “Ъ”, Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России считает, что Алексей Марущенко в 2024–2025 годах обманул почти 90 военнослужащих на более чем 8,8 млн руб. Он якобы убеждал желающих принять участие в специальной военной операции, что они подписывают соглашения с Минобороны формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем». По версии следствия, после получения единовременных выплат он требовал от контрактников суммы от 30 тыс. до 200 тыс. руб. за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов.

Следствие полагает, что по договоренности с командующим 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александром Дембицким господин Марущенко фактически руководил штурмовыми подразделениями одной из входивших в состав корпуса воинских частей: он якобы организовывал повседневную деятельность, отбирал кандидатов на должности командиров рот и взводов, а также доводил до бойцов приказы.

Алексей Марущенко заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого признал вину и дал показания на Александра Дембицкого.

Он заявил, что в конце 2024 года генерал якобы потребовал от него 4 млн руб. за то, чтобы он мог продолжить руководить штурмовыми подразделениями, не имея на то реальных полномочий.

По словам Алексея Марущенко, такой суммы господину Дембицкому не хватало для приобретения недвижимости. Согласно признанию главы ЧВК, в конце декабря 2024 года он принес деньги в подарочной коробке в командный пункт, после чего генерал попросил его отвезти коробку в квартиру, в которой он живет в Москве. Господин Марущенко согласился и в январе 2025 года якобы передал наличные супруге господина Дембицкого, предварительно купив букет цветов и подготовив подарок от себя — два мельхиоровых подстаканника, которые нравились генералу.

Оперативно связаться с защитой господина Дембицкого “Ъ” не удалось. В распоряжении “Ъ” оказались показания, которые генерал давал в октябре прошлого года. Тогда он рассказал следствию, что познакомился с Алексеем Марущенко весной 2024 года и воодушевился его предложением содействовать в пополнении одной из воинских частей бывшими сотрудниками ЧВК. Название частной военной компании он не сообщил, поэтому генерал считал, что речь идет о выходцах из ЧВК «Вагнер».

Господин Дембицкий пояснил, что не возражал против участия Алексея Марущенко в жизни подразделений, которые в 2024 году участвовали в освобождении Курской области от ВСУ. По словам генерала, он проявил себя как инициативный человек, имел боевой опыт, знал многих бойцов и организовывал поставки гуманитарной помощи в пункты временной дислокации в приграничном районе Белгородской области. Бойцы воспринимали Алексея Марущенко как ставленника господина Дембицкого: они неоднократно встречались в командном пункте армейского корпуса и обсуждали боевую обстановку.

При этом Александр Дембицкий на допросе отрицал, что давал какие-либо распоряжения Алексею Марущенко, и заявил, что не был доволен тем, что он ставил боевые задачи и принимал доклады в чате командиров подразделений штурмовых рот в мессенджере Telegram. Генерал заверил следователя, что обсуждал с ним недопустимость такого вмешательства, но признал, что пресекать его надо было активнее.

По словам генерала, он узнал, что штурмовые подразделения воинской части представляются как ЧВК «Ястреб» только после возбуждения уголовного дела.

Господин Дембицкий также заявил, что не получал от Алексея Марущенко деньги или какие-либо ценности, за исключением бутылки водки, которую он подарил ему на Новый год в декабре 2024 года.

Сейчас уголовное дело самого Алексея Марущенко в особом порядке рассматривает Белгородский райсуд Белгородской области. Следующее заседание по делу назначено на 7 июля.

Сергей Толмачев, Воронеж