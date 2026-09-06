Бур дошел до предела

Семерка альянса ОПЕК+, влияние которого на рынок ослабло из-за перекрытия Ормузского пролива, сохранила уровень квот на добычу нефти в октябре на уровне сентября. Участники рынка указывают, что производители все равно не достигают действующих целевых параметров, так что они вряд ли будут повышены в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Семь стран альянса ОПЕК+ по итогам заседания 6 сентября сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне, говорится в резолюции организации. Это прервало серию повышений предельного уровня добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц — с июня по сентябрь.

Октябрьские квоты для крупнейших производителей — Саудовской Аравии и России — составят 10,478 млн и 9,949 млн б/с соответственно. Квота Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.

В сентябре страны ОПЕК+ завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн б/с, которая была утверждена в 2023 году. В то же время пока у большинства стран—участниц альянса сохраняются дополнительные ограничения добычи примерно в 2 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 октября. Источники “Ъ” полагают, что на ней производители также сохранят текущий уровень добычи.

Как отмечают собеседники “Ъ”, пока решения ОПЕК+ остаются формальными, так как на практике из-за ситуации на Ближнем Востоке партнеры добывают значительно меньше целевых показателей. По данным агентства Argus, в июне добыча нефти странами ОПЕК+ составила 31,95 млн б/с, что примерно на 7,2 млн б/с ниже, чем до начала военных действий между США и Ираном. Влияние альянса на рынок сейчас сильно ограничено перекрытием Ормузского пролива, который запер существенную часть добываемой в мире нефти, и вряд ли эта ситуация разрешится в ближайшие месяцы. В связи с этим до конца года, скорее всего, квоты для участников будут сохраняться на текущем уровне, полагают собеседники “Ъ”.

31 миллион баррелей в сутки составят квоты добычи нефти семи стран ОПЕК+ на октябрь

Как сообщал Argus со ссылкой на данные компании Windward, в начале сентября трафик судов через Ормузский пролив упал до самого низкого уровня за последние месяцы после активизации военных действий между США и Ираном. За 3 сентября пролив пересекли три судна: два — транзитом по контролируемому Ираном северному маршруту и одно — по южному маршруту при содействии США, около 2% от базового показателя до войны.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ВЭФ в сентябре заявлял, что ключевую роль в стабилизации ситуации на глобальном нефтяном рынке сейчас играет не ОПЕК, а Китай, сокративший импорт на 5,5 млн б/с, что ограничило рост цен. «По оценке экспертов, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на $30 за баррель»,— заявил господин Сечин.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что страны—участницы ОПЕК+ не видят причин для возврата к сокращениям добычи нефти, так как в мире наблюдаются рост спроса и дефицит сырья. По его словам, добыча нефти в России в этом году снизится из-за уменьшения загрузки НПЗ, но по мере выхода заводов из ремонтов производство стабилизируется.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что пока ближневосточная нефть заперта в Персидском заливе, а возможности российской экспортной инфраструктуры ограниченны, принимать решение о наращивании добычи в рамках ОПЕК+ не имеет смысла.

По его мнению, сохранение объемов квот не окажет никакого влияния на мировой рынок. «Даже если бы страны-участницы утвердили небольшое повышение разрешенного уровня добычи, как в августе, эффекта бы не было, так как фактический объем предложения в мире остался бы прежним»,— говорит эксперт.

Господин Юшков предполагает, что в зимние месяцы традиционно более низкого спроса производители возьмут паузу на рост квот в рамках ОПЕК+, но в целом стратегия останется прежней, и страны будут увеличивать целевые показатели до момента, пока они не будут ограничивать ничьих возможностей роста выпуска нефти, что будет означать мягкий отказ от регулирования. Условием для более раннего повышения квот может стать открытие Ормузского пролива.

Ольга Мордюшенко