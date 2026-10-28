Пристрелка к Абу-Даби

Уже после возвращения из Техаса, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном 27 октября, глава Белого дома заверил их, что украинское урегулирование уже сегодня можно смело занести в актив администрации США. «Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс»,— заявил Трамп. На вопрос о том, с кем планируется встреча, Трамп заявил: «С президентом Путиным и с президентом Зеленским».