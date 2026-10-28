Пристрелка к Абу-Даби
Поиски мира на Украине встряхнули и Америку, и Европу
Подготовка к трехсторонним переговорам по Украине, которые пройдут в десятых числах ноября в Абу-Даби, вызвала резкий всплеск дипломатической активности всех игроков, так или иначе вовлеченных в украинский конфликт. Новые переговоры, которые помощник президента Путина Юрий Ушаков назвал «пристрелочными», уже привлекли повышенное внимание не участвующих в них европейских союзников Киева. После неожиданного звонка президенту Путину лидеров Финляндии и Норвегии в Европе все громче говорят о необходимости диалога с Москвой для получения гарантий общеевропейской безопасности при заключении мира на Украине.
Подготовка к новому раунду трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, совпавшая с финальным отрезком избирательной гонки перед выборами в Конгресс США 3 ноября, застала президента Трампа в предвыборной поездке по стране.
Выступая на республиканском митинге в Техасе, глава Белого дома, инициировавший новые переговоры, пообещал, что возобновившийся мирный процесс на Украине скоро принесет долгожданный мир. «Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив»,— заявил Трамп.
Уже после возвращения из Техаса, общаясь с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном 27 октября, глава Белого дома заверил их, что украинское урегулирование уже сегодня можно смело занести в актив администрации США. «Я думаю, что с Россией мы добиваемся огромного прогресса, с Россией и Украиной. Скоро будет организована встреча. Я думаю, есть огромный прогресс»,— заявил Трамп. На вопрос о том, с кем планируется встреча, Трамп заявил: «С президентом Путиным и с президентом Зеленским».
Разгонять оптимистичную волну вместе с президентом Трампом бросился и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. «Марко, госсекретарь, говорит, что они собираются провести трехсторонние переговоры. Они находятся буквально на пороге этого»,— заявил Майк Джонсон телеканалу Fox News, заверив, что Вашингтон делает все возможное, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Российская сторона комментирует предстоящие переговоры гораздо более сдержанно. «Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает каких-либо ограничений в боевых действиях»,— напомнил 26 октября пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
Более подробно российскую позицию изложил в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» помощник президента Путина Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос, почему новый раунд переговоров запланирован на начало ноября, Юрий Ушаков напомнил, что Москва была готова возобновить переговоры сразу после выборов в Госдуму, которые прошли с 18 по 20 сентября, однако тогда их проведение сорвала украинская сторона.
«Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры»,— сообщил Ушаков (как ожидается, переговоры в Абу-Даби пройдут в десятых числах ноября).
По словам помощника президента Путина, предстоящая встреча в Абу-Даби будет «пристрелочной», учитывая, что в переговорном процессе была долгая пауза. «За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер»,— отметил Ушаков.
«Оценивать переговоры в Абу-Даби преждевременно, стороны находятся в фазе подготовки»,— пояснил 28 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Два раунда трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США, инициированных президентом Трампом, прошли в январе—феврале этого года в Абу-Даби и Женеве.
Накануне переговоров в Абу-Даби президент Зеленский сделал несколько новых заявлений, поставивших под сомнение оптимистичный настрой команды Трампа. В интервью телеканалу ТСН он сообщил о том, что украинская делегация на предстоящих переговорах потребует от России энергетического и морского перемирия, при этом, по его словам, Киев не согласится на нейтральный статус Украины, ограничение численности ВСУ и гарантии безопасности, «продиктованные российской стороной». Обсуждение вопроса «обмена территориями» Зеленский, по его словам, готов вести не на переговорах в Абу-Даби, а только в ходе личной встречи с президентом Путиным.
Российская сторона такое предложение отвергает, настаивая, что ключевые условия будущего мирного соглашения по Украине должны быть вначале согласованы на переговорах делегаций, после чего лидеры смогут подписать уже готовый к заключению мирный договор.
Главным отличием предстоящего, третьего в этом году раунда трехсторонних переговоров по Украине от двух предыдущих раундов стало то, что на этот раз подготовка к возобновлению мирного процесса по инициативе США сопровождается резким всплеском дипломатической активности европейских союзников Киева, не участвующих в переговорах.
Сигналом о том, что в Европе начинается процесс переосмысления ключевых вопросов войны и мира и отношений с Россией, стал неожиданный звонок в Кремль лидеров Финляндии и Норвегии и их разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября и заставший их европейских союзников врасплох.
До этого звонка президент Финляндии Александр Стубб с российским президентом ни разу не общался. В свою очередь, премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре до этого говорил с Владимиром Путиным в марте 2022 года.
Несмотря на раздраженную реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сообщившей, что Стубба и Стёре никто не уполномочивал говорить от имени всего ЕС, первые европейские отклики на инициативу Хельсинки—Осло показывают, что она способна найти в Европе понимание и поддержку.
«Президент Стубб предоставил мне детальную информацию сразу после разговора с президентом Путиным и подтвердил, что обе стороны в ходе беседы остались на своих позициях. Однако впечатление европейской стороны от этого разговора было очень умеренно оптимистичным в плане конструктивности переговоров в Абу-Даби»,— сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Давайте не будем иметь никаких особых иллюзий, но я буду на связи со всеми теми, у кого есть такая добрая воля и вера в то, что можно по крайней мере прекратить огонь до зимы»,— добавил Туск.
В свою очередь, президент Стубб на пресс-конференции в Хельсинки отметил, что «Финляндия никогда не обсуждает вопросы, касающиеся Украины, без общего согласия, в обход Украины». По его словам, он и премьер Стёре обсудили инициативу звонка в Кремль с американскими переговорщиками по Украине и пришли к выводу, что «сейчас самое подходящее время для переговоров с Путиным». «У нас сложилось стойкое впечатление, что мирные переговоры зашли в тупик. Нам удалось вернуть их в нужное русло и восстановить рабочие отношения между Соединенными Штатами и Украиной»,— добавил Стубб.