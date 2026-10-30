Главные новости за 30 октября. Ростов-на-Дону и область
В Ростовской областной детской клинической больнице впервые на юге России провели аллогенную трансплантацию костного мозга. Операцию по пересадке донорского костного мозга девочке выполнили 1 октября, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее детям из южных регионов с такими показаниями приходилось обращаться за помощью в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, ростовские врачи восстановили позвоночник мальчику, пострадавшему в несчастном случае.
В медицинские организации Ростовской области за девять месяцев 2026 года направили 44 врача при годовом плане в 136 специалистов, следует из отчета о реализации региональной программы «Развитие здравоохранения», изученного «Ъ-Ростов». С учетом показателей 2025 года общее число направленных медиков достигло 122. При этом план по трудоустройству ординаторов второго года обучения в качестве врачей-стажеров перевыполнен: работу получили 182 человека при целевом показателе 113. Жилье предоставили 176 медицинским работникам при плане 172, а единовременные компенсационные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 19 специалистов.
Дефицит бюджета Ростовской области на 2027 год запланирован в размере 29,66 млрд руб., что на 10,2% превышает первоначальный показатель бюджета на 2026 год. Проект регионального бюджета на 2027–2029 годы правительство внесло в Законодательное собрание, сообщают «Ведомости Юг». Доходы в следующем году предполагаются на уровне 344,85 млрд руб. (+5,1%), расходы — 374,51 млрд руб. (+5,5%). Для сравнения, после октябрьских поправок дефицит бюджета на 2026 год увеличен до 41,89 млрд руб. В последующие два года власти рассчитывают сократить его до 20,01 млрд руб. в 2028 году и 9,85 млрд руб. в 2029-м. Публичные слушания по проекту назначены на 10 ноября.
Кредиторская задолженность организаций Ростовской области на 1 сентября 2026 года достигла 1,53 трлн руб., увеличившись за месяц на 2,4%, следует из данных Ростовстата, изученных «Ъ-Ростов». Просроченные обязательства выросли на 2,3%, до 30,29 млрд руб. Больше всего организации задолжали в обрабатывающих производствах — 634,7 млрд руб., оптовой и розничной торговле — 268,19 млрд руб., транспортировке и хранении — 163,86 млрд руб. При этом наибольший объем просроченной задолженности пришелся на энергетику — 14,39 млрд руб. В добыче полезных ископаемых он составил 5,59 млрд руб., в обрабатывающих производствах — 5,33 млрд руб. Совокупно на эти три отрасли приходится около 25,3 млрд руб. просроченных обязательств, или более 83% общей суммы.
Расходы Ростовской области на обслуживание государственного долга в 2027 году могут вырасти в четыре раза, до 7,39 млрд руб., следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомились «Ведомости Юг». Доля таких расходов в общей структуре бюджета увеличится с 0,5% в 2026 году до 2% в следующем. Речь идет о выплате процентов по займам, а не о погашении основного долга. Одновременно верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2028 года установлен в размере 94,64 млрд руб. против 77,54 млрд руб. годом ранее.