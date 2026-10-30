На обслуживание госдолга Ростовской области в 2027 году заложили 7,4 млрд рублей
Расходы бюджета Ростовской области на обслуживание государственного долга в 2027 году могут достигнуть 7,39 млрд руб. Это в четыре раза больше показателя, заложенного в бюджет 2026 года. Такие параметры содержатся в проекте областного бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомились «Ведомости Юг».
Речь идет о платежах за пользование заёмными средствами — прежде всего о процентах, а не о погашении самой задолженности. Доля этих расходов в общей расходной части возрастёт с 0,5% в 2026 году до 2% в 2027-м.
Проект также фиксирует верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2028 года в размере 94,64 млрд руб. — на 22,1% больше значения на 1 января 2027 года (77,54 млрд руб.), установленного последними поправками в бюджет на 2026 год.