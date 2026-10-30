В медучреждения Ростовской области направили 44 врача при плане в 136 специалистов
В медицинские организации Ростовской области за девять месяцев 2026 года направили 44 врача при годовом плане в 136 специалистов. Такие данные приведены в отчете о реализации региональной программы «Развитие здравоохранения, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
С учетом результатов 2025 года общее число направленных в медучреждения врачей достигло 122. В том числе специалистов привлекали в районы области вахтовым методом.
При этом региону удалось превысить план по трудоустройству ординаторов второго года обучения в качестве врачей-стажеров: работу получили 182 человека при целевом показателе в 113.
Мерами социальной поддержки в виде предоставления жилья обеспечены 176 медицинских работников при плане в 172 человека. За девять месяцев такую помощь получили 12 специалистов.
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты предоставили 19 медицинским работникам. Еще 24 выплаты получили специалисты, прибывшие в угледобывающие территории и отдельные районы области.