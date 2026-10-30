Кредиторская задолженность организаций Дона превысила 1,5 трлн руб.
Совокупная кредиторская задолженность организаций Ростовской области на 1 сентября 2026 года достигла 1,53 трлн руб., увеличившись на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе просроченная задолженность составила 30,29 млрд руб., что на 2,3% больше, чем на 1 августа. Об этом говорится в материалах Ростовстата о состоянии платежей организаций, которые изучил «Ъ-Ростов».
Наибольший объем кредиторской задолженности накоплен в обрабатывающих производствах — 634,7 млрд руб. За месяц он увеличился на 1,8%. На втором месте оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, с задолженностью 268,19 млрд руб. Здесь прирост составил 5,2%. В организациях прочих видов деятельности задолженность достигла 185,34 млрд руб., увеличившись на 2,8%, в транспортировке и хранении — 163,86 млрд руб. с ростом на 4,4%.
В энергетике, включая обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, кредиторская задолженность составила 84,54 млрд руб., увеличившись на 0,4%. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве она достигла 59,29 млрд руб., сократившись на 2,1%. В строительстве показатель составил 55,40 млрд руб., уменьшившись на 0,9%, в добыче полезных ископаемых — 40,40 млрд руб. с ростом на 1,7%.
В организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, задолженность составила 25,48 млрд руб., снизившись на 0,6%. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений она увеличилась на 4,3%, до 17,52 млрд руб.
Просроченная кредиторская задолженность организаций региона на начало сентября составила 30,29 млрд руб. Наибольшая ее сумма приходится на энергетические предприятия — 14,39 млрд руб. За месяц она увеличилась на 2%. В обрабатывающих производствах просроченная задолженность достигла 5,33 млрд руб., прибавив 5,2%, в добыче полезных ископаемых — 5,59 млрд руб. с ростом на 0,2%.
В сфере водоснабжения и водоотведения объем просроченной задолженности увеличился на 6%, до 2,18 млрд руб. В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов он, напротив, снизился на 0,3%, до 2,41 млрд руб. В транспортировке и хранении просроченная задолженность выросла на 11,8%, до 237,1 млн руб.
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве объем просроченной кредиторской задолженности практически не изменился и составил 93,9 млн руб. В прочих видах деятельности показатель уменьшился на 23,5%, до 32,5 млн руб.
По строительству и операциям с недвижимостью абсолютные суммы просроченной задолженности в таблице не приведены. При этом Ростовстат указывает, что относительно уровня на 1 августа ее объем в строительстве составил 73,8%, в операциях с недвижимым имуществом — 73,7%, то есть сократился соответственно на 26,2% и 26,3%.
Таким образом, основная часть просроченной кредиторской задолженности приходится на энергетические, добывающие и обрабатывающие предприятия. В совокупности на эти три отрасли приходится около 25,3 млрд руб. просроченных обязательств.