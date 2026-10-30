Кредиторская задолженность организаций Дона превысила 1,5 трлн руб.

Совокупная кредиторская задолженность организаций Ростовской области на 1 сентября 2026 года достигла 1,53 трлн руб., увеличившись на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе просроченная задолженность составила 30,29 млрд руб., что на 2,3% больше, чем на 1 августа. Об этом говорится в материалах Ростовстата о состоянии платежей организаций, которые изучил «Ъ-Ростов».